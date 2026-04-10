L’utilizzo degli elenchi decorrerà dal 10 maggio 2026. Non sono previsti termini di scadenza per la presentazione delle domande

Il Comune di Reggio Calabria informa che è stato pubblicato un Avviso pubblico per la costituzione di elenchi informatici di operatori economici, finalizzati all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie, ai sensi del D.Lgs. 36/2023.

L’iniziativa prevede l’istituzione di tre distinti elenchi: Albo Servizi e Forniture; Albo Servizi di Ingegneria e Architettura; Albo Lavori.

Gli operatori economici interessati potranno presentare domanda di iscrizione esclusivamente tramite la piattaforma telematica dedicata (vi si può accedere cliccando qui), a partire dal 10 aprile 2026.

L’obiettivo dell’Ente è garantire maggiore trasparenza, concorrenza e accesso al mercato, nel rispetto dei principi previsti dal Codice dei Contratti Pubblici.

L’utilizzo degli elenchi decorrerà dal 10 maggio 2026. Non sono previsti termini di scadenza per la presentazione delle domande.

Tutti i dettagli, i requisiti di partecipazione e le modalità operative sono consultabili nell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune, nella sezione “Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e contratti”.