Una giornata importante per la programmazione delle opere pubbliche di Bagnara Calabra. La Giunta comunale guidata dal sindaco Pistolesi ha approvato tre importanti interventi per un valore complessivo di 2.500.000 euro, destinati alla sicurezza della viabilità e alla funzionalità delle infrastrutture del territorio. Gli interventi, per complessivi 2,3 milioni di euro, riguardano la messa in sicurezza di Corso Vittorio Emanuele II, dalla zona Nord alla zona Sud. A questi si aggiungono ulteriori 200.000 euro per la messa in sicurezza e la rifunzionalizzazione del sistema fognario della località Grimoldo, danneggiato da eventi calamitosi. Un investimento complessivo di particolare rilevanza, interamente sostenuto da finanziamenti statali, che consente all’Amministrazione di affrontare in maniera organica alcune delle principali criticità infrastrutturali del territorio. L’intervento su Corso Vittorio Emanuele II, per un impegno complessivo di circa 2,3 milioni di euro, sarà sviluppato attraverso due distinte linee d’intervento, entrambe dell’importo di 1.150.000 euro, destinate alla riqualificazione estetica e funzionale e alla messa in sicurezza dell’intero Corso Vittorio Emanuele II. Il quadro economico di ciascun intervento prevede 800.000 euro per i lavori, comprensivi di 20.000 euro di oneri per la sicurezza, e 350.000 euro per somme a disposizione, destinate alle attività tecniche e alle ulteriori spese necessarie alla realizzazione dell’opera. Analogo intervento sarà realizzato nella zona Sud del Corso, con ulteriori 1.150.000 euro. Un investimento di ampia portata che consente di superare una logica di interventi frammentari e di affrontare il tema della sicurezza stradale con una visione più ampia e organica.

L’altra linea d’intervento riguarda la località Grimoldo, con l’assegnazione di 200.000 euro destinati alla messa in sicurezza e alla rifunzionalizzazione dei servizi tecnologici. L’intervento si è reso necessario a seguito di un movimento franoso che ha gravemente danneggiato e parzialmente distrutto la condotta fognaria esistente nell’impluvio naturale della località Grimoldo. La soluzione tecnica individuata prevede la realizzazione di una condotta aerea in PEAD, sostenuta da appositi sistemi di supporto ancorati alle parti stabili dell’alveo, oltre al ripristino e alla manutenzione delle vasche esistenti e alla posa di nuove elettropompe sommergibili di sollevamento. L’obiettivo è garantire la sicurezza e la funzionalità del sistema fognario, evitare ulteriori criticità nelle aree instabili e assicurare il corretto convogliamento dei reflui verso il depuratore comunale. Le risorse provengono da finanziamenti statali destinati alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio. Per gli interventi oggetto delle deliberazioni odierne, la copertura finanziaria è garantita dalle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno, senza nuovi oneri finanziari a carico del Comune. «È un risultato importante per Bagnara – sottolinea l’Amministrazione Pistolesi – perché finalmente possiamo programmare interventi significativi sulla viabilità, affrontando Corso Vittorio Emanuele II nel suo complesso, dalla zona Nord alla zona Sud. A questi si aggiunge un intervento necessario per risolvere una criticità importante nella località Grimoldo». «La sicurezza delle strade e delle infrastrutture non può essere affrontata soltanto attraverso interventi di emergenza. Servono programmazione, progettazione e capacità di utilizzare le risorse disponibili. È questa la direzione nella quale stiamo lavorando». L’Amministrazione Pistolesi intende rivolgere un particolare riconoscimento all’Assessore ai Lavori Pubblici Giuseppe Surace, per il lavoro svolto nel percorso di programmazione e attuazione degli interventi infrastrutturali finanziati con le risorse assegnate dal Ministero dell’Interno. Un ringraziamento speciale va inoltre al RUP, Ing. Giuseppe Mercurio, per il significativo impegno profuso nel sostenere l’attività dell’Ufficio tecnico comunale. «L’ing. Mercurio sta portando avanti un lavoro di particolare rilievo, assumendo quotidianamente importanti responsabilità e gestendo una considerevole mole di procedimenti tecnici e amministrativi. In una struttura chiamata a seguire progettazioni, finanziamenti, affidamenti, sicurezza, esecuzione e rendicontazione delle opere, il suo contributo risulta fondamentale». «È giusto che questo lavoro venga riconosciuto pubblicamente. Dietro ogni finanziamento, ogni progetto e ogni deliberazione c’è un’attività tecnica complessa che spesso rimane lontana dai riflettori, ma che è indispensabile per consentire all’Amministrazione di raggiungere risultati concreti». L’Amministrazione Pistolesi intende ora proseguire rapidamente con le successive fasi progettuali e con le procedure di affidamento, nel rispetto dei tempi previsti dai finanziamenti ministeriali. 2,5 milioni di euro che dovranno trasformarsi in opere concrete, maggiore sicurezza e servizi migliori per i cittadini. L’obiettivo dell’Amministrazione Pistolesi è quello di trasformare le risorse intercettate in cantieri concreti e infrastrutture più sicure, dando continuità a una programmazione che guarda all’intero territorio comunale e non lascia indietro nessuna parte della comunità.