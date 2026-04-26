«Reggio Calabria Street food Fest che unisce le due sponde dello Stretto rappresenta non solo un momento di festa e condivisione, ma anche un simbolo di integrazione enogastronomica tra Reggio e Messina». Ha evidenziato il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, intervenuto sabato sera alla kermesse culinaria che ha animato il Lungomare “Falcomatà”, registrando grande partecipazione di pubblico.

Nel corso della manifestazione, caratterizzata da showcooking e degustazioni che hanno visto protagonisti pasticceri e cuochi provenienti anche da Messina, è emerso con forza il valore dell’area dello Stretto come spazio condiviso di tradizioni, saperi e identità. «Nella “giuria parlante” dello Street food – ha spiegato Battaglia – ho avuto modo non solo di degustare le eccellenze gastronomiche proposte, ma anche di mettere in evidenza come l’integrazione tra Reggio e Messina rappresenti un valore aggiunto unico. Le nostre cucine raccontano storie simili, fatte di contaminazioni, radici comuni e differenze che arricchiscono l’offerta complessiva».

Il sindaco f.f. ha sottolineato: «Eventi così contribuiscono a rafforzare il legame tra le due città. Molte cose ci accomunano: tradizioni, prodotti tipici, tecniche culinarie e soprattutto una visione condivisa dello Stretto come area unitaria. L’enogastronomia diventa così uno strumento potente di dialogo e promozione territoriale. Reggio e Messina, insieme, possono costruire un modello di sviluppo fondato sulla cultura, sul turismo e sulla qualità delle produzioni. Lo street food è solo uno dei tanti linguaggi attraverso cui raccontare questa sinergia».