Vertice riservato in Regione per fermare i ricorsi al Consiglio di Stato e blindare confini e lavorazione nell’area storica: sul tavolo quattro punti e una clausola penale, mentre a Roghudi i produttori chiedono prezzi minimi contro la crisi

Il Comitato dei Bergamotticoltori reggini ha indetto per oggi pomeriggio un assemblea pubblica che si terrà all’Access Point dell’Area grecanica di Roghudi. I punti all’ordine del giorno riguardano la situazione di crisi del settore dovuta al caro energia e alla siccità che ha determinato secondo quanto riferito dal portavoce Falcone «un aumento dei costi di produzione del 40% a fronte di un abbattimento della produzione che ruota attorno alla stessa percentuale. Un comparto che va protetto perché genera un fatturato di 30 milioni di euro l’anno per il quale stiamo chiedendo tavolo tecnico urgente con la Camera di Commercio, le associazioni id categoria, i produttori e i trasformatori».

L’Assemblea di oggi segue il comunicato diffuso qualche settimana fa in cui il Comitato che sostiene l’IGP chiedeva un accordo di filiera vincolante per fissare una base minima di 95 euro al quintale per il frutto destinato all'industria di trasformazione e 140 euro al quintale per il mercato del fresco, sollecitando l'istituzione di una Borsa merci locale e di una Commissione prezzi permanente per contrastare le speculazioni tra produzione e industria. E avanzando a Regione Calabria la richiesta di bandi dedicati, anche tramite il Complemento di Sviluppo Rurale (CSR), per mitigare gli impatti negativi determinati dalla doppia emergenza idrica e climatica.

Si tratta di un passaggio che deve essere inquadrato nella più ampia questione legata alla contesa tra la cordata IGP e quella DOP. La prima guidata da Bergamia, ente capofila del Comitato Promotore per il Bergamotto di Reggio Calabria IGP che riunisce produttori agricoli, trasformatori agroalimentari, pasticceri, chef che puntano a valorizzare il frutto fresco; la seconda trainata dal Consorzio di Tutela del Bergamotto di Reggio Calabria – Olio Essenziale DOP e da Unionberg, la principale organizzazione di produttori del territorio, storicamente legata alla filiera dell'Olio Essenziale DOP. Entrambe presiedute da Ezio Pizzi.

Come è ormai noto la controversia, che si trascina da diversi anni, è recentemente culminata nella doppia sentenza del TAR Lazio che ha bocciato le richieste del Consorzio e dell’Azienda agricola Fratelli Foti relative alle opposizioni sollevate sul disciplinare IGP approvato dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, in particolare per quanto riguarda gli articoli 2 e 5. La parola fine, tuttavia, non è ancora scritta. Perché sia il Consorzio, sia l’azienda Foti hanno ancora la chance di ricorrere al Consiglio di Stato e non è detto che non lo facciano. Tanto accadrà qualora salti l’ipotesi di accordo di cui abbiamo avuto notizia e per il quale nei giorni scorsi si sarebbe tenuta una riunione ai massimi livelli presso l’Assessorato all’Agricoltura della Regione. Presenti Gianluca Gallo con il suo Direttore Generale, Ezio Pizzi, Giovanni Falcone per il Comitato Bergamotticoltori. Assente e non convocata l’azienda Foti.

Nella riunione sarebbe stata discussa un protocollo di intesa tra Consorzio di Tutela, Unionberg, ATS IGP – l’associazione che coordina il Comitato promotore per l’IGP – e Bergamia in cui, a tutela del bene supremo del bergamotto e di una filiera che avrebbe gli stessi obiettivi, le parti si impegnerebbero a garantire 4 punti. Uno: sblocco dell’iter IGP e stop ai contenziosi da parte della storica cordata DOP. Due: estensione della DOP al frutto fresco e ai suoi derivati, una volta ottenuto l’IGP. Terzo: confini geografici blindati a tutela della storica area vocata. Quattro: divieto di allargare al di fuori di quell'area la lavorazione, trasformazione e confezionamento del bergamotto IGP, cui si allineerebbero azioni, anche legali, contro eventuali pretese di aziende esterne al perimetro riconosciuto. Sottintesa la creazione di un Consorzio di Tutela dell'IGP. A chiudere la previsione di una penale risarcitoria a favore del Consorzio di tutela dell'olio essenziale DOP e di UNIONBERG OP, qualora l’accordo non fosse rispettato.

Che l’accordo sia siglato non è ovvio né certo. Perchè l’azienda Foti non sarebbe disposta a sottoscrivere un atto che lascerebbe il disciplinare IGP immutato, senza una modifica sostanziale agli articoli 2 e 5. Specialmente quest’ultimo che fissa le regole agronomiche di coltivazione dell’oro verde e che impatta sulla questione tanto cara dei portainnesti da cui sarebbe stato escluso l’arancio amaro. L’unico, secondo Foti e secondo una solida tradizione agraria e agrumicola, in grado di garantire un buon prodotto. In quest’ottica i ricorsi al Consiglio di Stato sono dietro l’angolo.

In attesa delle prossime mosse e degli esiti dell’assemblea odierna, siamo di fronte a un grande rammarico: a che cosa sono serviti quattro anni di guerra a scapito del comparto e della filiera per dover alla fine arrivare a dirsi quasi “fermi tutti, abbiamo scherzato!”?