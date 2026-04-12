Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta ai candidati a sindaco ea chi ha responsabilità nei servizi pubblici di Carmine Alvaro, presidente dell'associazione il sorriso di natale chiara OdV.

«L'associazione Il sorriso di natale chiara OdV, insieme alle tante famiglie che ogni giorno rappresenta e sostiene , sente il dovere di rivolgersi a voi in un momento così importante per il futuro della nostra città.

A voi, candidato sindaco, auguriamo una campagna elettorale sana, rispettosa, capace di guardare oltre le parole . Che vinca il migliore, ma soprattutto che vinca chi saprà assumersi davvero la responsabilità di prendersi cura di chi oggi resta indietro.

Noi parliamo a nome di chi non ha voce, di chi vive ogni giorno dentro una fatica che non si vede.

Parliamo di famiglie che si muovono dentro un sistema che troppo spesso non funziona : uffici che non comunicano tra loro; sportelli aperti in giorni e orari diversi; impossibile da conciliare; email che restano senza risposta; telefoni che squillano a vuoto; codice infinito; quando va bene; servizi sospesi; quando va maschio.

E nel mezzo, ci siamo noi, genitori che assistono figli allettati , che per uscire di casa devono incastrare mille tasselli, organizzare ogni dettaglio, lasciare un figlio fragile con il cuore sospeso pur di inseguire una firma, un documento, una risposta che spesso non arriva.

Arriviamo davanti a uno sportello già stremati, con notti insonni alle spalle, con nelle orecchie ancora il suono dei macchinari salvavita dei nostri figli , con la paura costante che qualcosa, a casa, possa accadere mentre siamo altrove.

E dall'altra parte, troppo spesso, troviamo freddezza, superficialità, o semplicemente silenzio. Non sempre, è giusto dirlo.

Perché esistono anche servizi che funzionano, persone che ascoltano.

Operatori che non si tirano indietro, che ci cercano, che ci accompagnano quando altri spengono il telefono per non essere disturbati. A loro va il nostro Grazie.

Sappiamo che la mole di lavoro è enorme. Sappiamo che non sempre è possibile dare tutte le risposte, ma sappiamo anche cosa significa restare dall'altra parte dello sportello, sospesi nel vuoto.

Molte di queste famiglie hanno rinunciato a tutto: lavoro, tempo, vita sociale. Lo fanno con amore, con abnegazione, con una forza che spesso va oltre il limite umano.

Sfiancati, ma combattenti. Perché se cadiamo noi, cadono i nostri figli. Per questo, oggi, non chiediamo solo efficienza, che è un diritto.

Chiediamo qualcosa di ancora più semplice, e forse più difficile: comprensione. Chiediamo che chi organizza e gestisce i servizi pubblici tenga conto della fragilità reale delle persone che ha davanti.

Chiediamo coordinamento tra gli uffici. Chiediamo comunicazione chiara. Chiediamo accessibilità vera, non solo dichiarata. Chiediamo che nessuno venga lasciato solo dentro un labirinto burocratico che consuma energie che non abbiamo. Perché tra la malattia e lo sballottamento continuo da un ufficio all'altro, si diventa esausti. Si diventa, come spesso ci sentiamo, “esasperati cronici”, ma dietro quell'esasperazione non c'è rabbia sterile, c'è dolore. c'è paura. c'è amore.

E c'è una richiesta semplice: essere visti, essere ascoltati, essere compresi. A voi candidati, ea tutti coloro che avranno responsabilità nell'organizzazione dei servizi, chiedono di non dimenticarvi di noi dopo le elezioni. Non siamo numeri. Siamo famiglie. Siamo vite che resistono ogni giorno.

Reggio Calabria ha bisogno di diventare una città più giusta, più accessibile, più umana, una città che non lasci indietro chi già combatte abbastanza.