Avranno inizio a partire da lunedì. Sarà necessaria la chiusura completa della strada interessata e dopo la prima fase, qualora sussistano tutte le condizioni, sarà valutata la riapertura di una sola carreggiata al traffico

L’Amministrazione Comunale di Scilla informa la cittadinanza che nella mattinata odierna sono stati consegnati i lavori di sistemazione e messa in sicurezza del costone roccioso sottostante il Castello Ruffo.

Alla consegna dei lavori erano presenti l’Assessore ai Lavori Pubblici, l’Ufficio Tecnico Comunale, l’Ufficio di Vigilanza, l’Arma dei Carabinieri, la Capitaneria di Porto, l’impresa esecutrice dei lavori e il Direttore dei Lavori, che ricopre anche il ruolo di Coordinatore della Sicurezza.

Nel corso del sopralluogo operativo, svolto con tutti gli enti e i soggetti coinvolti, sono state nuovamente valutate le modalità di intervento al fine di garantire la massima sicurezza possibile e, allo stesso tempo, limitare quanto più possibile i disagi alla cittadinanza e alle attività interessate.

I lavori avranno inizio a partire da lunedì e, per consentire le operazioni di messa in sicurezza del costone, sarà necessaria la chiusura completa della strada interessata.

Per quanto riguarda i pescatori operanti nell’area portuale, è stato stabilito che potranno essere autorizzati allo sbarco del pescato presso l’area di Villa San Giovanni. Per il resto dell’utenza sarà necessario utilizzare percorsi e accessi alternativi, in particolare dalla zona di Chianalea.

Si precisa inoltre che resterà sempre garantito l’accesso ai mezzi di emergenza e soccorso.

L’Amministrazione Comunale comunica infine che, a seguito degli accordi intercorsi con l’impresa esecutrice e con la Direzione dei Lavori, dopo la prima fase di disgaggio e messa in sicurezza del costone — prevista in circa 15/20 giorni — e qualora sussistano tutte le necessarie condizioni di sicurezza, sarà valutata la riapertura di una sola carreggiata al traffico, così da consentire il passaggio e permettere il completamento dell’intervento in condizioni di maggiore tranquillità operativa.

L’Amministrazione ringrazia cittadini, operatori e attività interessate per la collaborazione e la comprensione rispetto a un intervento necessario e prioritario per la tutela della pubblica incolumi