L’area parcheggio si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto dove il pubblico ha accompagnato l’artista calabrese tra ritmi della tradizione, canti e momenti di forte coinvolgimento

Una grande festa di musica, all’insegna della tradizione e della partecipazione, ha chiuso le celebrazioni per l’undicesimo anniversario del Centro Commerciale Perla dello Stretto. A salutare questo importante traguardo è stato il concerto di Cecè Barretta, protagonista di una serata che ha visto confluire migliaia di persone nello spazio esterno dello shopping center di Villa San Giovanni.

L’area parcheggio si è trasformata in un grande palcoscenico a cielo aperto dove il pubblico ha accompagnato l’artista calabrese tra ritmi della tradizione, canti e momenti di forte coinvolgimento. Una partecipazione corale che ha confermato la capacità di Perla dello Stretto di proporsi non soltanto come luogo dedicato allo shopping, ma anche come punto di riferimento per l’incontro e la socialità.

Nel corso della serata, Cecè Barretta ha raccontato attraverso la musica il legame con la propria terra e con le proprie radici, rivolgendo un messaggio soprattutto alle nuove generazioni.

L’appuntamento ha rappresentato il gran finale di un calendario di eventi costruito per rivolgersi a un pubblico ampio e diversificato, aperto nei giorni precedenti dal K-Pop show con le Huntrix, spettacolo che ha ottenuto un grandissimo riscontro tra i più piccoli e le famiglie. Le due serate sono state animate anche da Francesco dj e Kiko e dalle scuole di danza del territorio Arte in Movimento e Isadora Dance Academy. A fare da contorno agli eventi, un’ampia area street food & beverage.

Soddisfatta la proprietà e la direzione del centro commerciale rappresentata dalla presidente del Consorzio Perla dello Stretto Simona Assumma, dalla direttrice Stefania Smorgon e dalla referente marketing Sonia Chillè.

A chiudere ufficialmente i festeggiamenti sono stati il tradizionale taglio della torta e il brindisi augurale, con la proprietà, la direzione e lo stesso Cecè Barretta, riuniti sul palco per celebrare insieme il traguardo raggiunto.