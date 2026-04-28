L’evento ha rappresentato un importante momento di riflessione sui valori fondanti della Libertà e della Democrazia, con particolare attenzione al tema de “L’Altra Liberazione” e alla memoria degli Internati Militari Italiani

Si è svolta con grande partecipazione e profondo coinvolgimento la celebrazione della Festa Nazionale della Liberazione, tenutasi il 25 e 26 aprile 2026 presso il Museo Nazionale del Bergamotto, luogo simbolo di cultura e identità del territorio.

L’evento, promosso dalla Sezione “Salvo D’Acquisto” dell’ANPC di Reggio Calabria, ha rappresentato un importante momento di riflessione sui valori fondanti della Libertà e della Democrazia, con particolare attenzione al tema de “L’Altra Liberazione” e alla memoria degli Internati Militari Italiani.

La serata si è aperta alle ore 18:30 con un’intensa introduzione musicale curata dal Maestro Pippo Campolo, che ha contribuito a creare un’atmosfera di forte suggestione. La conduzione è stata affidata alla giornalista Eva Giumbo, che ha guidato con professionalità i diversi momenti dell’iniziativa.

Ad introdurre i lavori è stato Vittorio Caminiti, coordinatore del Polo del Bergamotto 2015, che ha evidenziato il valore della memoria come strumento di crescita civile e culturale.

I saluti istituzionali sono stati portati dal delegato allo sport e turismo della Città Metropolitana il dott. Giovanni Latella, il quale ha evidenziato il valore civile della ricorrenza e il ruolo delle istituzioni nella custodia della memoria.

Di alto profilo gli interventi dei relatori: il Prof. Nicola Marazzita ha offerto una testimonianza intensa sul significato storico e umano degli Internati Militari Italiani; l’On. Silvia Costa ha richiamato il valore della memoria come fondamento della coscienza civile; la Senatrice Maria Pia Garavaglia ha ribadito il ruolo della partecipazione attiva nella difesa della Libertà e della Democrazia.

A coordinare l’iniziativa è stato Gianluca Tripodi, presidente della Sezione “Salvo D’Acquisto”, che ha saputo dare unità e profondità all’intero evento.

L’iniziativa si conferma come un momento di straordinaria rilevanza culturale e civile, capace di unire memoria storica, partecipazione e identità territoriale, rafforzando il legame tra il Museo Nazionale del Bergamotto, le associazioni e la comunità, nel segno dei valori irrinunciabili della Libertà e della Democrazia.