Lo storico immobile nel cuore della cittadina costiera è stato messo sul mercato da un’agenzia immobiliare. E spuntano le ipotesi di riconversione

Le serrande sono abbassate e arrugginite dal tempo, come i vetri opachi avvolti dall’edera. Dal 2012 la struttura che un tempo ospitava il cinema Golden di Roccella Jonica è rimasta un luogo silenzioso, un pezzo di memoria collettiva congelato nel cuore del paese. Oggi, però quella storia, bruscamente interrotta 14 anni fa, potrebbe tornare in play, proprio come nei film: l'immobile è infatti ufficialmente in vendita.

L’annuncio, comparso sui canali di un’agenzia immobiliare, ha immediatamente riacceso il dibattito pubblico sul destino di uno spazio che per decenni ha rappresentato un punto di riferimento culturale per l’intera Locride. Il potenziale di rivalutazione è altissimo, tanto da aver spinto i promotori a lanciare una serie di suggestivi render grafici che mostrano come potrebbe trasformarsi l'edificio. Ma quale sarà il futuro dell'ex cinema? Le ipotesi sul tavolo sono diverse e spaziano dalla continuità culturale alla totale rivoluzione commerciale.

L’annuncio immobiliare non si limita a vendere le mura, ma suggerisce una visione per il domani, proponendo cinque diverse destinazioni d'uso. La prima opzione, quella che fa battere il cuore ai nostalgici, prevede una totale ristrutturazione architettonica per dare vita a una sala cinematografica moderna. Un'elegante facciata in stile art déco rivisitata, con tanto di insegne luminose e locandine d'autore, restituirebbe alla cittadina il suo polo d'intrattenimento culturale. La seconda ipotesi propone la trasformazione in una struttura ricettiva di prestigio, dotata magari di un rooftop bar con terrazza panoramica per gli aperitivi estivi, per rispondere alla forte domanda di posti letto di fascia alta sul territorio. Un’altra soluzione prevede la nascita di gallerie espositive, sale congressi e spazi di coworking, un luogo d'incontro per la comunità e per i grandi eventi culturali che la cittadina ospita annualmente. Una proposta più pragmatica e legata alle esigenze quotidiane dei residenti vedrebbe invece un piano terra destinato a un supermercato di prossimità o a spazi commerciali, sormontato da appartamenti e residenze nei piani superiori. Infine un grande locale di ristorazione, caratterizzato da un'architettura industriale, luci calde e un'ampia terrazza alberata, capace di diventare il nuovo punto di riferimento della movida della Locride tra musica dal vivo e offerta gastronomica.

Al netto di quale sarà il futuro dell’ex cinema, la sua messa in vendita rappresenta una notizia positiva per la comunità. Strappare all’incuria e al degrado un immobile di queste dimensioni significa non solo riqualificare il decoro urbano del centro cittadino, ma anche creare nuovi posti di lavoro e stimolare l'economia locale.

I dettagli tecnici e le trattative sono riservati, ma una cosa è certa: la corsa per dare una seconda vita allo storico cinema di Roccella Jonica è ufficialmente iniziata.