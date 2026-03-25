«Arte, fede e solidarietà: non solo un momento artistico, ma un segno concreto di vicinanza verso chi vive situazioni di fragilità». Con queste parole il sindaco facente funzioni del Comune di Reggio Calabria, Carmelo Battaglia, è intervenuto al Polo culturale “Mattia Preti” di Palazzo Campanella, in occasione della presentazione della IV edizione di “Christus Vincit. Un Concerto per la Vita”.

L’iniziativa è dedicata alla solidarietà: i fondi raccolti dal concerto sosterranno l’associazione “Il Volo delle Farfalle”, impegnata nel supporto alle persone con disturbo dello spettro autistico.

«Anche quest’anno l’evento si conferma un momento di straordinario valore, capace di unire spiritualità e solidarietà, ponendo al centro ciò che più conta – ha detto Battaglia - la dignità della persona e l’attenzione verso chi vive condizioni di fragilità. Rivolgo un sentito ringraziamento all’Associazione Chorus Christi per l’impegno e la passione con cui porta avanti questa iniziativa, esempio concreto di come la cultura possa diventare strumento di inclusione e vicinanza sociale».

«L'Amministrazione comunale si è impegnata a costruire un sistema di interventi a favore delle persone e delle famiglie. In questi anni abbiamo avviato un percorso articolato che mette al centro i loro bisogni: un lavoro che parte dai più piccoli, con il potenziamento dei servizi educativi e una crescente attenzione al sistema degli asili, fondamentali per garantire pari opportunità sin dalla prima infanzia e sostenere le famiglie. Allo stesso tempo, guardiamo al futuro e alla dignità delle persone con disabilità e delle loro famiglie. In questa direzione si inseriscono anche interventi concreti già avviati come l'apertura, a Catona, del primo centro “Dopo di Noi” che rappresenta un passo importante, così come gli investimenti sulle nuove generazioni attraverso progetti innovativi come lo spazio “DesTEENazione”, realizzato in via Cardinale Portanova».

«Queste azioni – ha concluso Battaglia – non sono interventi isolati, ma tasselli di una visione più ampia: costruire una città attenta ai bisogni delle persone. Ed è proprio questo lo spirito che ritroviamo in “Christus Vincit”, un’iniziativa che unisce comunità, istituzioni e mondo associativo in un percorso condiviso di crescita culturale e responsabilità sociale».

Alla presentazione, moderata da don Giovanni Gattuso, hanno partecipato il consigliere regionale Giuseppe Falcomatà e il sindaco ff della Città metropolitana, Carmelo Versace, Milo Nocera capo di gabinetto del presidente del consiglio regionale Cirillo. Sono intervenuti, inoltre, la presidente dell’Associazione Chorus Christi, Antonella Cuzzola, la vicepresidente dell’associazione “Il Volo delle Farfalle”, Angela Villani, Titti Versace, don Nuccio Cannizzaro e il direttore artistico Antonino Ripepi.

Il programma prevede il concerto finale, in programma il prossimo 20 aprile al Teatro Cilea, con l’esibizione di dodici cori.