La Città Metropolitana ha consegnato gli attestati di qualifica del corso per Guardia giurata venatoria volontaria. Nella sala Trisolini di Palazzo Alvaro, i 27 partecipanti hanno ricevuto gli attestati di merito ed i complimenti del sindaco facente funzioni, Carmelo Versace, nel corso di una breve cerimonia alla quale hanno preso parte anche il dirigente del settore, Fortunato Battaglia, ed i docenti Giorgio Panuccio, Giorgia Milicia e Giovanni Barilla.

«È un’altra giornata importante – ha dichiarato il sindaco facente funzioni Versace – per ognuna delle 27 nuove Guardie giurate venatorie volontarie e per l'Ente che sta conducendo un lavoro eccezionale in un settore decisivo come quello della Formazione professionale. Il mio ringraziamento non può che andare ai docenti per il supporto garantito, al dirigente Battaglia e a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo percorso».

L’inquilino di Palazzo Alvaro ha evidenziato, quindi, «le difficoltà organizzative affrontate dalla Città Metropolitana che, nonostante gli ostacoli, è riuscita a portare a termine un progetto formativo di qualità». «Organizzare corsi di questo tipo non è semplice», ha specificato Versace sottolineando: «Serve impegno, determinazione e, a volte, la capacità di superare situazioni complesse».

Particolare rilevanza è stata attribuita al valore sociale dell’iniziativa: «Molti dei partecipanti non avevano mai avuto l’opportunità di accedere a percorsi formativi simili. Questo rende ancora più significativo il risultato raggiunto perché se da un lato si ottiene un titolo qualificante, dall’altro si creano le condizioni per poter aprire nuove prospettive» «L’auspicio – ha evidenziato Carmelo Versace - è che questi corsi possano accrescere le competenze professionali e rappresentare, al tempo stesso, un ponte verso concrete opportunità occupazionali». In conclusione, il sindaco metropolitano facente funzioni ha ringraziato, uno per uno, i corsisti: «Vi faccio un grande in bocca al lupo, con la speranza che questo percorso possa diventare un elemento importante del vostro futuro professionale».