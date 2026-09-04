Occorre una nuova sede con più aule per il Conservatorio Cilea di Reggio Calabria. Il presidente Lamberti Castronuovo: «Neppure i doppi turni sono sufficienti».

Mentre prosegue speditamente l'iter di apertura della sede distaccata a Palmi, a Reggio Calabria resta ancora aperta la questione di una nuova “casa” per la sede principale del conservatorio Francesco Cilea.

L'istituzione di alta cultura e di alta formazione , che nel 2024 ha spento le sue 60 candeline e che vede a nche oltre i confini nazionali affermarsi tanti suoi giovani talenti, meriterebbe maggiore considerazione.

L'attuale collocazione in via Giuseppe Reale (ex asilo Pio X, edificio di proprietà della Provincia oggi Città Metropolitana concessa in comodato d'uso gratuito) risulta inadeguata. Gli spazi, troppo angusti per i circa 700 allievi, e l'insonorizzazione vetusta penalizzano la didattica.



«L'inadeguatezza è racconto – spiega il presidente del conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, Eduardo Lamberti Castronuovo – che i nostri ragazzi devono fare lezione dalla mattina alla sera, senza interruzioni, perché neanche i doppi turni sono sufficienti. Bisogna cominciare alle nove del mattino per finire alle nove di sera. Per non parlare della inadeguatezza dei locali che, essendo destinati alla musica, devono avere determinate caratteristiche. La questione dell'insonorizzazione è anch'essa di urgente. Capita che il vicinato segnala ai carabinieri l'eccessivo e prolungato “rumore” .