Uno strumento condiviso che punta a garantire maggiore uniformità nelle procedure, a ridurre i tempi di definizione e a rendere più efficiente lo svolgimento delle attività peritali, favorendo un dialogo sempre più stretto tra il mondo della giustizia e quello delle professioni mediche e forensi

La sede dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Calabria ha ospitato la presentazione del “Protocollo per le operazioni di Consulenza Tecnica d'Ufficio (Ctu) e di Accertamento Tecnico Preventivo (Atp) ex art. 445-bis c.p.c.”, frutto di un percorso di confronto e collaborazione tra magistrati, professionisti dell’area sanitaria e avvocati.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di fornire indicazioni operative ai Consulenti tecnici d’ufficio (Ctu) sulle modalità di espletamento degli incarichi conferiti dal Giudice nell’ambito dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo (Atp), disciplinati dall’articolo 445-bis del Codice di procedura civile.

Un lavoro condiviso che punta a garantire maggiore uniformità nelle procedure, a ridurre i tempi di definizione e a rendere più efficiente lo svolgimento delle attività peritali, favorendo un dialogo sempre più stretto tra il mondo della giustizia e quello delle professioni mediche e forensi.

Ad aprire i lavori sono stati i saluti istituzionali del presidente del Tribunale di Reggio Calabria, Giuseppe Campagna, del presidente dell’Ordine dei Medici, Pasquale Veneziano, e del presidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, Rosario Maria Infantino. Mentre a moderare il confronto, ci ha pensato il dottor Marco Tescione, segretario dell'Ordine dei Medici che ha sottolineato il valore del lavoro condiviso: “Un momento molto importante, che rappresenta il culmine di un percorso iniziato mesi fa, attraverso una serie di riunioni con gli avvocati e i magistrati. L’obiettivo è arrivare a un protocollo che possa migliorare le attività di consulenza tecnica d’ufficio in ambito medico presso il Tribunale. Vogliamo eliminare dubbi, creare percorsi sicuri e più veloci, contribuendo così a migliorare il processo”.

Pienamente d’accordo il presidente Pasquale Veneziano che si è soffermato sulla necessità di consolidare la collaborazione tra le diverse categorie professionali.

«Esistono alcune incomprensioni tra magistrati, avvocati e medici e stiamo cercando di limarle, affinché il procedimento possa svolgersi in modo più fluido, veloce e rapido. Vogliamo evitare contestazioni e ritardi che finiscono per danneggiare soprattutto le persone sottoposte a perizia, snellendo l'intero procedimento. Questo è il primo di una serie di protocolli di collaborazione con magistrati e avvocat».

La presentazione del Protocollo è stata affidata alla presidente della II Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, Antonella Stilo, che ha illustrato il percorso di elaborazione e le ragioni alla base dell’intesa.

Il presidente dell'Ordine degli Avvocati, Rosario Maria Infantino, ha evidenziato come l'iniziativa rappresenti anche un passaggio significativo nel rapporto tra gli ordini professionali: «Siamo tutti legati da un unico filo conduttore e, nei rispettivi settori di competenza, abbiamo aspetti e interessi comuni. Questa è una delle occasioni per incontrarci e redigere un protocollo che serva a entrambi, per quanto riguarda gli accertamenti tecnici svolti in Tribunale».

Infantino ha poi richiamato le novità normative e la necessità di definire modalità operative condivise: «Con la riscrittura dell'articolo 445-bis del Codice di procedura civile, abbiamo ritenuto opportuno fissare insieme le modalità operative, innanzitutto nell'interesse esclusivo del cliente che chiede una prestazione in Tribunale e, in secondo luogo, affinché sia noi avvocati sia i medici possiamo esercitare nel migliore dei modi il mandato che ci viene conferito, rispettivamente dai clienti e dal Tribunale. Al di là degli aspetti pratici e specialistici, questo passaggio è importante perché dimostra come siano proprio gli ordini professionali a muoversi per affrontare e risolvere i problemi che la società di oggi pone».

Nel suo intervento, la presidente Antonella Stilo, ha ripercorso il lavoro che ha portato alla definizione del documento, sottolineando l'importanza di individuare prassi condivise: «A fronte di una legislazione a volte frammentaria e dettata dall'emergenza, abbiamo ritenuto necessario individuare uno spazio per costruire prassi condivise, nella consapevolezza della fondamentale sinergia tra magistrati, avvocati e ordini professionali».

Stilo ha posto l'accento, in particolare, sul ruolo degli accertamenti medici nei procedimenti di Atp: «Gli accertamenti medici costituiscono il fulcro dei procedimenti di accertamento tecnico preventivo di cui si occupa il Protocollo. Per questo è indispensabile procedere insieme, mettendo a confronto le problematiche che emergono nell'attività quotidiana».

A ribadire la centralità della collaborazione istituzionale è stato anche il presidente del Tribunale, Giuseppe Campagna, che ha richiamato le esigenze concrete dell'attività giudiziaria, soprattutto in ambito civile: «Molte delle controversie che affrontiamo necessitano della risoluzione di questioni tecniche che richiedono competenze che noi giudici chiaramente non abbiamo. Dobbiamo quindi ricorrere ai professionisti e, allo stesso tempo, di formarci insieme rispetto a determinate questioni. L'obiettivo comune è tutelare il soggetto che deve essere maggiormente protetto: il cittadino. Stiamo parlando di tutela dei diritti e dobbiamo farlo soprattutto nel suo interesse».

Il programma ha previsto anche l'intervento del dottor Bruno Amaddeo, medico e consulente tecnico d'ufficio, che ha approfondito il tema dell'evoluzione della Ctu medico-legale nell'era del processo telematico, con particolare riferimento alle trasformazioni che stanno interessando l'attività giudiziaria e le modalità di svolgimento delle consulenze tecniche.

Spazio, inoltre, ai primi commenti applicativi con gli interventi degli avvocati Cristina Mascianà e Domenico Doldo, consiglieri e referenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, che hanno approfondito le ricadute operative del Protocollo nella pratica professionale.

Il momento conclusivo è stato dedicato al Question Time, occasione di confronto diretto tra relatori e partecipanti, con domande e approfondimenti sugli aspetti applicativi del documento.

La presentazione del Protocollo segna dunque un passaggio significativo nel percorso di collaborazione tra le istituzioni giudiziarie e gli ordini professionali del territorio.