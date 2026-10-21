«Con il popolo palestinese, perché la stessa logica che taglia scuole e servizi per alimentare riarmo e complicità è quella che continua a produrre morte a Gaza»

Dai ragazzi di piazza dei Martiri ai presidi di Grotteria Mare, Bovalino, Caulonia e Brancaleone, dai licei alle strade del Sud, dalle piazze per la Palestina ai tir e ai trattori: sono voci diverse che dicono la stessa cosa. Basta. Così non si può andare avanti.

Come Coordinamento Spontaneo Locride per la Palestina (Cslp), portiamo nelle piazze della Locride la solidarietà ed il sostegno al popolo palestinese vittima di uno sterminio sistematico ed organizzatore e il rifiuto di ogni forma di colonialismo, ci schieriamo senza ambiguità con chi manifesta in queste ore.

Con gli studenti che da Locri a Milano, in oltre 40 città, chiedono scuole sicure, trasporti dignitosi e un futuro che non sia emigrare. Il loro slogan, “soldi alla scuola, non alla guerra”, è anche il nostro.

Con gli autotrasportatori, gli agricoltori e gli allevatori, che chiedono il giusto valore del proprio lavoro. Non invocano l'elemosina: implorano di non essere strangolati dal caro gasolio mentre lavorano per portare il cibo sulle nostre tavole.

Con il popolo palestinese, perché la stessa logica che taglia scuole e servizi per alimentare riarmo e complicità è quella che continua a produrre morte a Gaza. Il mese di ottobre, in oltre 50 città italiane, è tornata in piazza una mobilitazione enorme: la Locride ne fa parte.

Non è un caso se queste lotte si incontrano. Chi vive nel Sud conosce bene il prezzo di essere dimenticato. Per questo la Locride sceglie la solidarietà, non il silenzio.

Alle istituzioni diciamo: ascoltate, rispondete, non reprimete. Le proteste sono pacifiche e vanno rispettate, non criminalizzate. Ai cittadini diciamo: scendete in piazza, portate una bandiera, un sorriso, un caffè ai presidi. Nessuno resta solo.

Il nostro impegno è costante da qui allo sciopero generale del 30 ottobre: ​​la Locride c'è.