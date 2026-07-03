Colori, fantasia e tanti sorrisi hanno accompagnato l'inaugurazione di CreAmi, il laboratorio creativo per bambini promosso dalle Donne Democratiche di Cittanova, che ha registrato una partecipazione straordinaria e un entusiasmo contagioso da parte dei piccoli e delle loro famiglie.

Nel corso del primo appuntamento, i bambini hanno vissuto un'esperienza all'insegna della libertà di esprimersi attraverso l'arte, impugnando pennelli e colori per dare forma alle proprie emozioni e alla propria immaginazione. Ogni disegno è diventato un piccolo racconto, ogni pennellata un gesto di creatività condivisa in un clima di gioia, serenità e partecipazione.

L'iniziativa ha riscosso un grande apprezzamento anche tra i genitori, che hanno accolto con entusiasmo un progetto capace di offrire ai bambini uno spazio educativo, inclusivo e stimolante, dove divertirsi, socializzare e sviluppare la propria creatività.

«Vedere tanti bambini partecipare con entusiasmo e osservare la soddisfazione delle famiglie è stata per noi la conferma del valore di questo progetto», sottolineano le Donne Democratiche di Cittanova. «CreAmi nasce con l'obiettivo di offrire occasioni di incontro, crescita e condivisione, mettendo al centro i bambini e la loro straordinaria capacità di immaginare e creare».

Dopo il grande successo dell'inaugurazione, CreAmi torna con un nuovo appuntamento sabato 4 luglio. Gli incontri proseguiranno poi due volte a settimana per tutto il mese di luglio, con nuovi laboratori, attività creative e momenti di gioco pensati per accompagnare i bambini in un'estate all'insegna dell'arte e della fantasia.

Le Donne Democratiche di Cittanova invitano tutte le famiglie a partecipare ai prossimi appuntamenti, nella convinzione che investire nei bambini significhi costruire una comunità più viva, inclusiva e ricca di opportunità per tutti.