Con il nuovo anno sportivo riparte EduSportCsi, il grande Laboratorio Formativo del Csi Reggio Calabria, che dalla prossima settimana darà il via alla programmazione formativa per la stagione sportiva 2026-2027. Sono stati presentati in queste ore i primi percorsi formativi. Si parte con il Corso Allenatore di Calcio a 5, Pallavolo e Pallacanestro, con numerosi approfondimenti rivolti in particolare al settore giovanile. Nell'idea di sport promossa dal Csi, l'allenatore rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la crescita dell'atleta, non soltanto sotto il profilo sportivo, ma anche umano e personale. Da qui nasce l'esigenza di investire sulla formazione di tecnici, educatori, dirigenti e operatori capaci di coniugare competenze, passione e responsabilità educativa. L'iscrizione ai tre percorsi formativi è possibile dal seguente link :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSed07HiWRxC5oaMPDwnP5KdSo9mYu8jk7lYForhCnWwWlYjXQ/viewform

Nel Manifesto Formativo Csi previsti i percorsi per Educatore Sportivo, Educatore Sportivo per l'Infanzia e per la Disabilità, pensati per ampliare le competenze degli operatori e favorire la realizzazione di attività a supporto delle tradizionali discipline sportive, attraverso proposte polisportive rivolte a bambini, ragazzi e adulti. Sarà riproposto anche il Corso per Istruttore di Ginnastica Ritmica, insieme al Training Course per Dirigente Sportivo, i Corsi per Arbitri ed il Campus Residenziale di Aprile 2027. Il grande Laboratorio Formativo Csi accompagnerà per tutta la stagione operatori sportivi, tecnici, dirigenti, direttori di gara, educatori, insegnanti, volontari e giovani appassionati, proponendo lo sport come autentica agenzia formativa e sociale e valorizzando le figure che svolgono un ruolo determinante sotto il profilo educativo, tecnico e relazionale.

L'obiettivo dell'attività formativa del Csi è rafforzare il ruolo educativo di tutte le figure che vivono l'associazione e lo sport con competenza, passione e spirito di servizio. I corsi promossi dal Csi Reggio Calabria prevedono il rilascio della qualifica riconosciuta dal Coni (Q1 – Snaq) e da Sport e Salute, con validità su tutto il territorio nazionale, secondo i percorsi e i requisiti previsti. La proposta formativa sarà sviluppata attraverso una formula didattica mista, che alternerà lezioni in presenza e attività sul campo, incontri a distanza e strumenti digitali.

Lo studio autonomo sarà supportato da lezioni registrate e materiale didattico digitale attraverso la piattaforma Csi Academy e l'App My CSI, che consentirà anche l'apertura di vere e proprie classi virtuali a sostegno delle associazioni e dei tesserati presenti sul territorio. I percorsi sono pensati per fornire competenze e qualifiche utili nel quadro della normativa sportiva vigente e della riforma dello sport. A guidare le attività saranno docenti nazionali Csi e formatori locali. Il coordinamento degli itinerari formativi sarà affidato alla dott.ssa Ilenia Adore e alla prof.ssa Valentina Pagano.

Il Csi Reggio Calabria punta inoltre alla creazione di uno staff qualificato da impiegare nei diversi progetti sociali già avviati e in quelli che prenderanno il via nei prossimi mesi.

In collaborazione con l'Azione Cattolica Diocesana, sarà realizzata un'attività specifica dedicata agli Animatori. All'interno del progetto “Play. Scendi a giocare con noi”, infatti il Comitato Provinciale Csi avvierà da Novembre un percorso formativo rivolto a giovani, adulti e ragazzi delle parrocchie, con l'obiettivo di fornire strumenti utili a sostenere le comunità nelle attività ludiche, sportive e di animazione. Il percorso sarà articolato in una parte generale e in una parte specifica, caratterizzata da laboratori tematici.

Il Cantiere Formativo del Csi comprenderà inoltre workshop, clinic e seminari di approfondimento dedicati ad alcuni dei temi di maggiore attualità per il mondo sportivo e promossi in collaborazione con l'Università Mediterranea di Reggio Calabria:

- Giustizia, Diritti e Tutela nello Sport;

- Safeguarding nello Sport;

- Giustizia Riparativa in Gioco!

Particolarmente atteso è il percorso “Operatore Sportivo per l'Infanzia – Fiabe in Movimento”, programma didattico rivolto alle scuole dell'infanzia e agli operatori che lavorano con bambini dai 3 ai 6 anni. Il percorso utilizza attività ludico-motorie finalizzate a consolidare le capacità motorie, sensoriali, percettive e sociali dei bambini attraverso gli strumenti della fiaba e della narrazione. Il mondo fantastico dei più piccoli diventa così il punto di partenza per introdurre, attraverso il gioco e il movimento, le prime attività motorie strutturate.

Da Gennaio sarà inoltre riproposto il corso “Operatore Sportivo – Scuola in Movimento”, una metodologia didattica innovativa rivolta alla scuola primaria e pensata per essere integrata nelle normali attività curriculari, favorendo un vero e proprio apprendimento in movimento. Dalla matematica all’inglese, dalla geometria alla grammatica: il movimento diventa così uno strumento educativo capace di accompagnare gli alunni nell’apprendimento delle diverse discipline.

Un ruolo sempre più importante sarà inoltre svolto dagli strumenti digitali messi a disposizione dal mondo arancioblu Csi, costantemente aggiornati e pensati per semplificare la gestione e la partecipazione alle attività. I corsisti potranno vedersi accreditate le qualifiche tecniche conseguite e verificare le date relative ad aggiornamenti, rinnovi e scadenze. Attraverso la nuova App My Csi sarà inoltre possibile avere sempre a disposizione la propria tessera digitale, verificare lo stato del tesseramento, consultare news, corsi , aggiornamenti e documenti.

Per le info sui Corsi, per le adesioni e i contatti, basta consultare il sito del Csi Reggio Calabria www.csireggiocalabria.it o visitare la pagina facebook Csi Reggio Calabria.