Tante persone legate a Paolo Mazzullo, associazioni e rappresentanti delle istituzioni hanno partecipato venerdì 20 novembre all’Hotel South Paradise all’incontro dedicato al Manifesto dei cittadini per il diritto alle cure palliative. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione Paolo Mazzullo, in collaborazione con Cittadinanzattiva, Demos, La Danza della Vita e la Compagnia delle Stelle. Gli interventi, ampi ed esaustivi, sono stati anche emozionanti e commoventi, per i temi affrontati e per i ricordi di Paolo, scomparso prematuramente. Al centro del pomeriggio, il diritto a ricevere cure, informazioni e sostegno, insieme all’appello per servizi adeguati sul territorio.

Ad aprire l’incontro, moderato da Carmine Orlando, è stato il presidente Pasquale Mazzullo. L’associazione è nata dalla storia dello zio Paolo e dall’esperienza vissuta dalla famiglia durante la malattia. «Abbiamo potuto conoscere il valore delle cure palliative e sperimentare concretamente quanto possano fare la differenza», ha detto, ricordando non soltanto il sollievo dal dolore e dai sintomi, ma anche la vicinanza e il sostegno rivolti al paziente e ai suoi cari.

È intervenuta Maria Anedda, presidente dell’associazione La Danza della Vita, che da quindici anni opera accanto ai pazienti e alle famiglie. Ha ricordato il lavoro dei volontari a domicilio, le battaglie per l’hospice di Melicucco e le altre attività dell’associazione: dalla banca delle parrucche, che dona gratuitamente parrucche alle donne in chemioterapia, alle iniziative di prevenzione al seno.

Il vicesindaco Salvatore Celi, presente con l’assessore Carmelo Ciappina e il presidente della Consulta giovanile Daniele Trimboli, ha portato i saluti del sindaco Giovanni Calabria e richiamato le difficoltà affrontate da molte famiglie. «Tante volte sono lasciate da sole, perché se non c’è una rete familiare forte non c’è il sostegno pubblico che ci deve essere», ha osservato, proponendo un tavolo di confronto per valutare possibili forme di supporto. Ciappina ha ribadito la disponibilità dell’assessorato a collaborare con le associazioni e ha richiamato il valore delle cure palliative e della terapia del dolore come tutela della dignità umana.

La dottoressa Paola Serranò ha ricostruito la nascita del Manifesto, elaborato da una commissione di 184 persone dopo aver raccolto le testimonianze di quasi duemila cittadini tra pazienti, familiari, volontari e professionisti. Il documento si articola in sei diritti e vuole essere, ha spiegato, «un punto di partenza e non di arrivo». Serranò ha richiamato la legge 38 del 2010 e la distanza tra il riconoscimento del diritto alle cure palliative e la reale disponibilità dei servizi. Secondo i dati citati nel suo intervento, la Calabria ha una copertura del 6,7% e sei hospice, mentre la Lombardia supera l’80% e ne conta 65. Da qui l’appello a istituire una rete regionale.

Sul diritto di ogni persona con una malattia inguaribile ad accedere precocemente alle cure palliative e a un’efficace terapia del dolore sono intervenute le infermiere Francesca Nunneri e Debora Demana. Nunneri, in servizio nel Distretto Tirrenico, ha raccontato come l’assistenza domiciliare significhi entrare nelle case, rispettare abitudini e ricordi e affiancare l’intera famiglia. Ha ricordato di essere rimasta accanto a Paolo Mazzullo fino alla fine: anche quando non è possibile guarire, ha sottolineato, si può continuare a prendersi cura della persona e a migliorarne la qualità di vita.

Demana ha condiviso la propria esperienza familiare. Quando nel 2018 le condizioni della madre, malata di tumore ovarico, si aggravarono, nel Distretto Tirrenico non era disponibile un servizio di cure palliative. A 19 anni lasciò l’università per assisterla e dovette affrontare da sola le procedure per ottenere aiuto. «Mi sono fatta una promessa: mai nessuno avrebbe dovuto sentirsi dire quello che mi sono sentita dire io». Dopo la laurea in infermieristica e un’esperienza fuori regione, è rientrata in Calabria e oggi lavora nell’équipe di cure palliative. «Tra un diritto riconosciuto e un diritto concreto c’è ancora una distanza abissale», ha detto.

È intervenuta anche l’assistente sociale Enza Gatto, dell’equipe multidisciplinare del Distretto di Reggio Calabria, che ha descritto la presa in carico come un lavoro condiviso tra professionisti e famiglie. Ha richiamato il valore del consenso informato e della pianificazione condivisa delle cure, sottolineando che la continuità tra ospedale, domicilio, servizi territoriali e hospice è essenziale per non lasciare soli pazienti e caregiver.

Il diritto dei minori ad accedere alle cure palliative pediatriche è stato affrontato dalla pediatra Alessandra Falcone. In Italia, ha riferito, viene preso in carico circa un bambino eleggibile su quattro, mentre in Calabria non esiste un servizio regionale dedicato né un centro di riferimento. Circa il 90% dei bambini che necessitano di queste cure non ha una patologia oncologica: tra loro ci sono minori con malattie genetiche, paralisi cerebrale, patologie neuromuscolari e bisogni complessi legati alla prematurità.

Le cure pediatriche possono accompagnare bambini e famiglie per anni e non riguardano soltanto il fine vita. L’assistenza, ha spiegato Falcone, può cominciare già dalla diagnosi, anche prenatale, e coinvolgere familiari, fratelli, scuola e comunità. L’hospice pediatrico può offrire periodi di sollievo e aiutare a rivedere il progetto di cura quando cambiano i bisogni. «I bambini esistono, vivono e hanno diritto alla cura», ha affermato, chiedendo di realizzare almeno un centro regionale e di formare personale qualificato.

Il fisioterapista Guerino Orlando, dell’équipe del Distretto Tirrenico, ha raccontato l’assistenza a una bambina di cinque anni di Seminara, seguita a casa per circa due mesi nella sua cameretta e tra i suoi giochi. Ha ricordato anche il lavoro con una paziente affetta da SLA: in questi casi la fisioterapia punta a preservare l’autonomia possibile e a dare sollievo. «Il nostro obiettivo è dare non giorni alla vita, ma vita ai giorni», ha detto. Orlando ha inoltre richiamato la fragilità dell’équipe, composta da cinque professionisti e impegnata a coprire un territorio di circa 180 mila abitanti. I contratti, ha riferito, potrebbero non essere rinnovati oltre il 31 dicembre 2026: «Non sappiamo ancora se ci rinnoveranno il contratto».

Il terzo diritto, quello dei caregiver a ricevere il miglior supporto socio-assistenziale e previdenziale, è stato raccontato dalla professoressa Tiziana De Lorenzo, che ha perso il marito Gino due anni fa. Ha descritto la solitudine, il peso della burocrazia e delle incombenze quotidiane e la difficoltà di ottenere informazioni e sostegno: le cure palliative, ha raccontato, sono arrivate solo in una fase avanzata della malattia. «Il sollievo è un diritto esigibile», ha detto, chiedendo tutele per chi assiste un familiare, più flessibilità lavorativa e servizi meno frammentati. Ha ricordato che la salute del caregiver e quella della persona malata sono strettamente legate.

Nel concludere, De Lorenzo ha richiamato il racconto attribuito all’antropologa Margaret Mead sul femore guarito, indicato come primo segno di civiltà: la prova che qualcuno si era fermato per assistere una persona ferita. «La misura più vera dell’amore e di una società non sta nello sguardo che rivolge a chi cade, ma nelle mani che tende a chi resta in piedi per sorreggerlo», ha detto.

Il diritto a ricevere informazioni sulle cure palliative, pediatriche e sulla terapia del dolore è stato approfondito dalla psicologa Mariannina Amato. Ha parlato dell’impatto emotivo di una diagnosi infausta e dell’importanza di considerare la persona all’interno delle sue relazioni familiari. L’informazione, ha sottolineato, deve essere completa e comprensibile, accompagnata da ascolto ed empatia. Richiamando la legge 219 del 2017, ha ricordato il valore della relazione di cura e il principio secondo cui il tempo della comunicazione tra medico e paziente è tempo di cura.

Sul diritto all’autodeterminazione è intervenuto l’assistente sociale Biagio Buonuomo, che ha evidenziato il ruolo del medico curante nel percorso di accesso all’assistenza domiciliare e nel rapporto con il caregiver. Ha parlato anche delle dichiarazioni anticipate di trattamento, attraverso le quali una persona può esprimere le proprie volontà sui trattamenti sanitari. Tra le modalità indicate per depositarle, il ricorso a un notaio o all’ufficio anagrafe del Comune di residenza.

L’ultimo diritto discusso riguarda l’accesso a una legge nazionale sul suicidio medicalmente assistito. Padre Gaetano Lombardo, docente di filosofia e rappresentante dell’Istituto dei Piccoli Fratelli e Sorelle dell’Immacolata di Bagnara Calabra, ha illustrato le diverse posizioni sul tema e richiamato la sentenza della Corte costituzionale del 2019. Ha ricordato anche il progetto della Cittadella dell’Immacolata di realizzare un hospice per adulti e bambini. Nel suo intervento ha espresso la posizione della Chiesa contraria al suicidio medicalmente assistito e all’eutanasia, indicando nell’accompagnamento e nella cura le priorità: «Prima di preoccuparci di una legge sul suicidio medicalmente assistito, dobbiamo preoccuparci di una legge che regolamenti la cura delle persone che sono in sofferenza».

Tra gli interventi conclusivi, Antonietta Romeo, coordinatrice regionale di FAVO Calabria, ha ricordato il valore del lavoro in rete. FAVO riunisce, ha spiegato, 560 associazioni in Italia e 15 in Calabria, offrendo sostegno anche ai caregiver e alle famiglie. Ha messo a disposizione dell’associazione la collaborazione della federazione e segnalato opportunità formative per gli operatori.

Caterina Fortani, presidente del Laboratorio di Arti Civiche di Reggio Calabria e promotrice della rete civica Demos, ha invitato a trasformare il Manifesto in uno strumento di partecipazione e mobilitazione. Raccontando la propria esperienza di paziente oncologica, ha parlato dell’importanza del controllo del dolore e delle differenze vissute tra il percorso di cura al Nord e quello al Sud. «Le cure palliative non sono un problema singolo, ma un problema di bene comune», ha affermato, chiedendo cittadini più attivi nel dialogo con le istituzioni.

Tra i presenti anche il dottor Giuseppe Randazzo, in rappresentanza di Cittadinanzattiva. È intervenuto anche Mimmo Surace, presidente dell’associazione Amici di GISA. Dopo aver ricordato la propria esperienza nell’assistenza a familiari, ha proposto una lettura spirituale della morte: «La morte non esiste», ha detto, descrivendo l’essere umano come «un’anima immortale in un corpo provvisorio» e invitando a guardare alla vita con fiducia e serenità.

Nel momento conclusivo, Pasquale Mazzullo ha nominato Carmine Orlando presidente onorario dell’Associazione Paolo Mazzullo. La targa gli è stata consegnata «con profonda stima, infinita gratitudine e sincero affetto», in riconoscimento della guida e della vicinanza offerte e della «vera e fraterna amicizia» che lo ha legato a Paolo. Mazzullo ha ricordato che i due avevano condiviso per 41 anni il giorno del compleanno.

La serata si è conclusa con la donazione all’associazione di un’opera di Domenica Mazzullo. L’artista ha raccontato di averla realizzata nel 2018 e di averla riletta, in occasione dell’incontro, come un passaggio dal dolore alla luce. Ha scelto di destinarla all’associazione, lasciando al gruppo la possibilità di utilizzarla anche per raccogliere fondi a sostegno delle sue attività.

Nel ricordo di Paolo, la cura prende la forma di una mano che attraversa la solitudine: raggiunge chi affronta la malattia, sostiene chi gli resta accanto e restituisce vita ai giorni, anche quelli più fragili. Restano le promesse degli intervenuti: una presenza capace di non cancellare il dolore, ma di non lasciare che diventi abbandono. È così che la dignità smette di essere soltanto una parola e diventa qualcosa che ciascuno può sentire, fino all’ultimo giorno.