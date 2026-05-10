Raccolta alimentare al Sigma di Viale Aldo Moro e generi di prima necessità donati alla Chiesa del Soccorso per aiutare il territorio

Nella giornata di ieri il Bocale Calcio Admo e l’Associazione Don Lorenzo Milani hanno dedicato una giornata alla solidarietà attraverso una raccolta alimentare presso il Sigma di Viale Aldo Moro.

L’iniziativa, che ha visto la presenza di una delegazione dirigenziale del club biancorosso e dell’associazione, ha permesso di raccogliere diversi scatoloni di generi alimentari successivamente devoluti alla Chiesa del Soccorso, a sostegno delle famiglie del territorio.

Il patron del club biancorosso Filippo Cogliandro ha dichiarato:

«Il campionato è terminato, ma il sociale del Bocale non si ferma. In questi anni abbiamo sempre cercato di dare un messaggio importante attraverso il calcio, ma oggi vogliamo andare oltre, allargando il nostro raggio d’azione non solo al quartiere di Bocale ma a tutto il territorio di Reggio Calabria.

Crediamo che una società sportiva abbia anche il dovere di stare vicino alle persone e queste iniziative rappresentano la vittoria più bella».

Soddisfazione anche nelle parole dei rappresentanti dell’Associazione Don Lorenzo Milani, Pollifroni e Fazzello:

«Siamo sempre più soddisfatti dell’operato della nostra associazione e della risposta che il territorio continua a dare. Vedere tante persone partecipare e contribuire con la spesa solidale ci rende orgogliosi e ci spinge a fare sempre di più.

La solidarietà cresce giorno dopo giorno e il fatto di aver consegnato diversi scatoloni di spesa alla Chiesa del Soccorso rappresenta per noi la vittoria più bella».