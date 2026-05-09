Un’altra tappa importante del percorso straordinario dell’allieva Anna Furci, classe 5B del Liceo Scientifico Zaleuco, sede centrale del Polo Liceale di Locri «Zaleuco - Oliveti - Panetta - Zanotti», guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, che venerdì 8 maggio, presso il Dipartimento di Culture, Educazione e Società dell’Università della Calabria, in occasione della giornata di studio «Filosofia, Umanesimo e società digitale», promossa dalla Società Filosofica Italiana – Sezione Universitaria Calabrese, dal DiCES e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria, è stata premiata insieme alle studentesse e agli studenti provenienti da tutta la regione, classificatisi ai primi posti delle selezioni regionali dei Campionati di Filosofia 2026, in un momento di confronto dedicato al rapporto tra pensiero filosofico, tradizione umanistica e trasformazioni della società digitale.

Anna Furci ha ricevuto il premio per lo splendido secondo posto ottenuto ai Campionati di Filosofia ed è ormai prossima a rappresentare l’Italia alle International Philosophy Olympiad, che si svolgeranno a Varsavia dal 14 al 17 maggio 2026. Un traguardo di assoluto prestigio, che porterà una studentessa calabrese a confrontarsi con i migliori giovani filosofi provenienti da tutto il mondo.

La giornata è stata aperta dai saluti istituzionali della prof.ssa Maria Mirabelli, direttrice del DiCES, mentre l’introduzione ai lavori è stata affidata alla prof.ssa Sandra Plastina, presidente regionale della Società Filosofica Italiana.

Particolarmente atteso l’intervento del Rettore dell’Unical, Gianluigi Greco, studioso di intelligenza artificiale e dei processi di trasformazione digitale. Nel corso del suo intervento il Rettore ha riflettuto sul tema dell’umanesimo digitale e sulle profonde trasformazioni introdotte dalle nuove tecnologie, sottolineando come oggi il linguaggio non basti più a distinguere l’uomo dalla macchina.

Al centro della riflessione è emersa invece la necessità di preservare ciò che rende autenticamente umano il pensiero critico: la consapevolezza, la responsabilità, la capacità di interpretare il mondo e di esercitare un giudizio etico autonomo. Un richiamo forte al valore formativo della filosofia e della cultura umanistica in una società attraversata dall’intelligenza artificiale e dagli algoritmi.

La premiazione conclusiva dei Campionati di Filosofia ha rappresentato il momento simbolicamente più intenso della giornata, celebrando l’impegno e il talento degli studenti e delle studentesse calabresi che si sono distinti nella competizione nazionale.

In questo splendido percorso di Anna un plauso va alla docente che la segue, la prof.ssa Patrizia Guazzoni del Liceo Scientifico Zaleuco, alla referente delle Olimpiadi di Filosofia, la prof.ssa Katia Maddaloni del Liceo Classico “Ivo Oliveti”, nonché alla Dirigente Serafino, che sostiene sempre tutte quelle iniziative che permettono agli studenti di espletare al massimo le loro potenzialità e i loro talenti.