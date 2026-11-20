Dopo il grande successo dell’ultima edizione, il produttore discografico e talent scout di Reggio Calabria impegnato in una nuova sfida all’insegna della qualità artistica e della scoperta di nuovi talenti

La musica emergente italiana parla ancora una volta calabrese. È ufficiale la riconferma di Silvio Pacicca nel ruolo di Direttore Musicale per l'edizione 2027 de Il Cantagiro – fortemente voluto dal Patron Enzo De Carlo – lo storico concorso canoro nato nel 1962 che ha lanciato i più grandi nomi della discografia nazionale.

Produttore discografico, talent scout e anima della SPC Music, Pacicca torna alla guida musicale della kermesse dopo i risultati straordinari raccolti nell’edizione 2026. Una fiducia rinnovata che consolida uno stretto sodalizio artistico e premia un lavoro fatto di competenza, ascolto e capacità di individuare voci autentiche prima ancora che diventino fenomeni mediatici.

Un ponte tra la Calabria e i grandi palcoscenici nazionali

Originario di Reggio Calabria, Silvio Pacicca negli anni si è affermato come uno dei punti di riferimento più credibili per i giovani artisti del Sud e di tutta Italia. Il suo ruolo all'interno del Cantagiro non si limita alla selezione tecnica, ma rappresenta un vero e proprio ponte verso il mercato discografico reale, offrendo agli interpreti e ai cantautori in gara una visione moderna e professionale del settore.

«Tornare a ricoprire il ruolo di Direttore Musicale per Il Cantagiro 2027, grazie alla rinnovata fiducia del Patron Enzo De Carlo e del Segretario Nazionale Salvatore Giordano, è per me motivo di grande orgoglio e responsabilità. Questo festival porta con sé oltre sessant'anni di storia della musica italiana, ma il nostro obiettivo resta guardare avanti: cercare identità artistiche vere, dare spazio alla qualità e accompagnare i nuovi talenti in un percorso concreto di crescita», dichiara Silvio Pacicca.

Verso l'edizione 2027

Con l’apertura ufficiale delle selezioni per l'edizione 2027, la macchina organizzativa è già in pieno movimento. La conferma di Pacicca garantisce continuità a una linea artistica che punta a valorizzare l’originalità, gli inediti e la preparazione live, confermando Il Cantagiro come una delle vetrine più prestigiose e ambite del panorama musicale italiano