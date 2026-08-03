L'architetto, già dirigente nazionale della Confederazione Nazionale Esercenti, opererà tra Parlamento e Regione Calabria per favorire il dialogo con imprese, professioni e realtà associative

L'Arch. Antonio Luppino, originario della fascia ionico-reggina e già dirigente nazionale della Confederazione Nazionale Esercenti, è stato accreditato presso la Camera dei Deputati, dove svolgerà attività di relazioni istituzionali nell'ambito del Parlamento italiano, operando tra Montecitorio e il Senato della Repubblica. Parallelamente, la sua attività interesserà anche le istituzioni della Regione Calabria, sua regione di origine, con l'obiettivo di favorire il dialogo tra i diversi livelli istituzionali e il sistema delle imprese, delle professioni e delle realtà associative.

Architetto e dirigente con una consolidata esperienza nel mondo della rappresentanza e delle relazioni istituzionali, Antonio Luppino ha maturato negli anni competenze nella gestione dei rapporti con enti pubblici, amministrazioni, organizzazioni di categoria e rappresentanti istituzionali. Il suo percorso professionale è stato caratterizzato dall'impegno nella promozione del confronto tra istituzioni e territori, nella valorizzazione delle istanze del tessuto produttivo e nella costruzione di reti di collaborazione finalizzate allo sviluppo economico e sociale.

Grazie alla conoscenza delle dinamiche amministrative e legislative e alla capacità di dialogare con interlocutori istituzionali a diversi livelli, l'Arch. Luppino contribuirà a favorire il raccordo tra Parlamento, istituzioni regionali e realtà territoriali, promuovendo iniziative di approfondimento, confronto e collaborazione sui temi dello sviluppo, dell'innovazione, della semplificazione amministrativa e del sostegno alle imprese e alle professioni.

«Credo profondamente nel valore delle relazioni istituzionali come strumento di confronto, collaborazione e crescita. Il contatto con la politica è fondamentale per la crescita economica del nostro Paese. Metterò a disposizione la mia esperienza per favorire un dialogo costruttivo tra Parlamento, istituzioni regionali e territorio, nella convinzione che solo attraverso il confronto sia possibile costruire risposte efficaci alle esigenze delle comunità e del sistema produttivo», ha dichiarato l'Arch. Antonio Luppino.

L'avvio di questa attività rappresenta un ulteriore passo nel percorso professionale dell'Arch. Antonio Luppino, confermandone l'impegno nel rafforzare il dialogo tra istituzioni e territorio attraverso competenza, esperienza e una consolidata rete di relazioni maturata nel corso degli anni.