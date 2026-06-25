Lo Juventus Official Fan Club Sordi Bianconeri premia tre anni di impegno e partecipazione durante la Festa dei 20 anni dello JOFC Siderno, rilanciando i progetti dedicati all’accessibilità e ai tifosi sordi

Lo Juventus Official Fan Club Sordi Bianconeri, rappresentato dal Presidente Agostino Chirico, ha conferito un importante riconoscimento ad Alvaro Giuseppe per i suoi tre anni di presenza, partecipazione e sostegno all’interno del gruppo JOFC Sordi Bianconeri.

Un attestato di stima e sincera riconoscenza per l’impegno, il rispetto, la collaborazione e la costante partecipazione dimostrati nel corso di questi anni. La presenza di Alvaro Giuseppe ha rappresentato un contributo prezioso alla crescita del gruppo e alla diffusione dei valori che da sempre caratterizzano il Club: amicizia, inclusione, passione sportiva e autentico spirito bianconero.

Il riconoscimento è stato consegnato in occasione dell’evento «Festa dei 20 anni JOFC Siderno», organizzato per celebrare il ventennale della fondazione e della storia del Club. Una giornata speciale di incontro, festa e condivisione, dedicata allo sport e alla partecipazione senza barriere.

A rendere ancora più significativo il momento è stata la presenza di ospiti d’eccezione, tra cui le leggende juventine Sergio Brio, Fan Ambassador JOFC, e Moreno Torricelli, che hanno arricchito l’evento con la loro testimonianza e il loro legame con i colori bianconeri.

Lo JOFC Sordi Bianconeri conferma così il proprio impegno nella promozione dell’accessibilità, dell’inclusione e della piena partecipazione delle persone sorde nel mondo dello sport e dell’associazionismo.

Dalla diretta streaming alle iniziative in Lingua dei Segni Italiana (LIS) per conferenze, incontri e visite al museo, il Club continua a sviluppare progetti concreti per favorire una partecipazione realmente aperta a tutti, abbattendo le barriere comunicative e culturali.

Le attività dello JOFC si fondano su principi democratici e partecipativi: confronto continuo, decisioni condivise, coinvolgimento dei soci e dialogo con istituzioni e realtà del territorio. Un percorso che punta a rafforzare il senso di appartenenza e a dimostrare come la disabilità possa essere vissuta nella normalità, anche attraverso la passione per il calcio e l’amore per la Juventus.

Un messaggio forte, capace di andare oltre lo sport: l’inclusione diventa uno strumento concreto di partecipazione, amicizia e condivisione.

Prosegue con orgoglio anche l’iniziativa «Per Sordi Tifosi Juve», che rafforza il legame tra territorio e tifosi sordi juventini, promuovendo visibilità, partecipazione attiva e nuove opportunità di incontro.

Un sentito ringraziamento è rivolto a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa: organizzatori, collaboratori, interpreti LIS e sostenitori. Un particolare apprezzamento va alla vicinanza e al sostegno del Presidente Santoro Favasuli della Sezione Provinciale ENS di Reggio Calabria e del Presidente Regionale ENS Calabria Antonino Mirijello.

Con lo stesso entusiasmo e gli stessi valori bianconeri, lo JOFC Sordi Bianconeri guarda al futuro, pronto a condividere nuovi momenti di sport, amicizia e inclusione. Prosegue con orgoglio anche l’iniziativa «Per Sordi Tifosi Juve», rafforzando il legame tra territorio e tifosi sordi juventini, promuovendo partecipazione attiva, visibilità e inclusione.

Un percorso che unisce identità, passione bianconera e spirito associativo dei JOFC Sordi Bianconeri, dimostrando che l’accessibilità per i tifosi sordi non è più solo un obiettivo, ma una realtà concreta sostenuta dal grande cuore della Juventus.