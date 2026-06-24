L'intervista sul track di LaC in Piazza Italia con Piero Adorato della MagmaAnimation, mette in luce un progetto artistico e sociale di grande impatto emotivo: il cortometraggio animato"Inside". Commissionato dall'associazione AGI 2000, il video si concentra su una figura fondamentale ma spesso dimenticata della nostra società: il caregiver.

L'invisibilità del caregiver

Il caregiver è colui che assiste un familiare con disabilità, una figura che, come sottolineato nell'intervista, vive spesso in una condizione di isolamento e la cui sofferenza non viene pienamente riconosciuta. Questi individui si fanno carico di una doppia sofferenza: la propria e quella della persona cara di cui si prendono cura. "Inside" nasce proprio con l'obiettivo di portare alla luce questa "invisibilità", trasformando un carico emotivo pesante in un racconto visivo accessibile a tutti.

L'animazione come linguaggio dell'anima

Il corto, della durata di soli due minuti, è frutto di un lavoro corale che vede la sceneggiatura di Annalisa Locatelli e le musiche originali del maestro Claudio Bagnato. Piero Adorato, responsabile della parte grafica e dell'animazione, spiega come ogni colore e ogni scelta visiva siano stati studiati per entrare in un "circuito di emozione" e raccontare la delicatezza della tematica in modo indiretto ma profondo.

Un aspetto cruciale della produzione è stato l'impatto emotivo vissuto dal team durante la visita agli spazi di AGI 2000. Adorato racconta di come, nonostante si trovasse di fronte a persone adulte, la percezione sia stata quella di relazionarsi con dei bambini, un elemento che ha influenzato profondamente la composizione grafica del personaggio disabile, trattato con estrema sensibilità per non risultare indelicato.

Un messaggio universale

Il successo di "Inside" risiede nella sua capacità di generare consapevolezza. Molte persone che hanno visionato il corto si sono identificate nel personaggio del caregiver, sentendosi finalmente "lette dall'interno". L'intervista evidenzia inoltre come il ruolo del caregiver non riguardi solo la disabilità, ma sia una condizione che potenzialmente tocca chiunque si trovi ad assistere i propri genitori anziani.

In definitiva, "Inside" non è solo un esercizio di stile di uno studio d'animazione d'eccellenza, ma un atto di responsabilità sociale che utilizza l'arte per accompagnare il pubblico verso una maggiore comprensione di chi dedica la propria vita alla cura dell'altro.