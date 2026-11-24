«Tre anni. Tre giri di sole, di stagioni, di vuoti che non hanno mai smesso di fare rumore. Tre anni da quando il tuo respiro si è spento per lasciare spazio a un silenzio che ancora oggi mi toglie il fiato.

Eppure, a distanza di trentasei mesi, la distanza è solo una bugia che il tempo prova a raccontare. Tu sei qui. Sei in ogni battito del mio cuore, in ogni frammento di questa vita che continuo a portare avanti, ma che senza di te ha perso i colori più belli».

In occasione dell’odierno terzo anniversario della scomparsa della giovane reggina Giovanna Brancati, venuta a mancare a soli 21 anni a causa di un tragico incidente stradale avvenuto a Frosinone nel 2023, la sorella Desiree condivide questo accorato ricordo.

«Eri mia sorella, sì, ma questa parola è troppo stretta per contenere tutto ciò che sei stata e che continui a essere per me. Con te se ne è andata la metà più viva di me. Avevamo un linguaggio fatto solo nostro, fatto di silenzi capiti al volo, di sguardi che dicevano tutto, di risate complici che nessun altro poteva capire.

Oggi il mondo va avanti, indifferente e distratto, come se nulla fosse accaduto. So cosa significa cercarti nei ricordi, aggrapparmi al profumo che è rimasto sui vestiti, sperare ancora, per un solo secondo, di sentire la tua voce che mi chiama.

Giovanna, eri luce pura, di quella che non si spegne con la fine dei giorni, ma continua a brillare dentro, illuminando i giorni in cui il buio si fa più pesante.. Non c'è distanza che tenga lontano chi vive nell'anima. Tu sei ovunque io vada, nel battito del mio cuore e nel respiro del vento.

Continua a camminare accanto a me, stringimi la mano quando tutto si fa troppo pesante, perché io, finché avrò fiato, continuerò a vivere e ad amarti anche per te.

Ciao, amore mio. Ti amo». conclude Desiree Brancati.