Un Mondo Di Mondi, Reggio Non Tace, Società dei Territorialisti e delle Territorialiste Onlus: «Grazie alla disponibilità del sindaco e dell’assessore Ripepi, il primo incontro si terrà lunedì prossimo»

«Gli Enti dell’Osservatorio sul disagio abitativo continuano a chiedere di incontrare il Sindaco Cannizzaro e l’Assessore Erp Ripepi perché la nuova Amministrazione Comunale garantisca l’assegnazione dell’alloggio alle famiglie che ne hanno diritto. La prima richiesta molto importante e urgente che abbiamo presentato al Sindaco e all’Assessore è quella di impedire che chi ha vinto il bando 2019 finisca sulla strada, perché dopo quasi quattro anni dalla pubblicazione della graduatoria ancora non ha avuto assegnato l’alloggio.

Difatti in quasi quattro anni lo scorrimento della graduatoria del bando 2019 dei 210 vincitori è drammaticamente sotto la quarantesima posizione, mentre qualcuno dei vincitori subirà lo sfratto nei prossimi giorni.

Ad oggi circa 180 famiglie vincitrici da quasi quattro anni del bando 2019 non hanno avuto assegnato l’alloggio come pure le cinque famiglie vincitrici della graduatoria emergenza abitativa pubblicata nel 2023. A questi nuclei familiari bisogna aggiungere quelli del Comparto 6 di Arghillà nord, oggetto dell’ordinanza sindacale di sgombero del marzo 2025, anche queste rimaste senza un alloggio.

Ma il caso più emblematico di questa grave situazione, segnalato ripetutamente, è quello di una Signora pensionata di 70 anni che pur essendo vincitrice da quasi quattro anni del bando 2019 ad oggi non ha avuto assegnato l’alloggio ed il 22 luglio prossimo sarà sfrattata e finirà sulla strada. Con la sua pensione non riesce a sostenere il canone di affitto . La nostra richiesta al Sindaco è stata di impedire che la Signora finisca sulla strada intervenendo secondo la normativa vigente assegnando un alloggio in emergenza abitativa , cosa che solo lui personalmente può fare .

Lo stesso intervento dovrebbe essere garantito per ogni altra famiglia vincitrice del bando che si trovasse nelle stesse condizioni .

Ma non solo le assegnazioni non vengono garantite dal Comune.

Il settore di Edilizia Residenziale Pubblica negli ultimi anni è stato completamente “azzerato” e quindi il Comune non realizza nemmeno la manutenzione, la mobilità, le verifiche dei requisiti , il turn-over, le regolarizzazioni e tutto il resto.

Pertanto, oltre che evitare nell’immediato che chi ha vinto un bando finisca sulla strada, è necessario che il Sindaco e l’Assessore Ripepi facciano rinascere il Settore Erp rendendolo operativo in ogni ambito nel rispetto della normativa vigente.

Per questo importante cambiamento politico attendiamo nei prossimi giorni un confronto diretto ed urgente con il Sindaco Cannizzaro e l’Assessore Ripepi.

Grazie alla disponibilità del Sindaco e dell’Assessore Ripepi il primo incontro si terrà lunedì prossimo», conclude l’Osservatorio sul disagio abitativo composto da Un Mondo Di Mondi, Reggio Non Tace, Società dei Territorialisti e delle Territorialiste Onlus.