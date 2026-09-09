I tecnici Sorical sono già impegnati nella ricerca della perdita, in una zona impervia che rende necessario raggiungere a piedi la Sorgente Marrappà per verificare anche un possibile calo di portata

A causa della mancata alimentazione del serbatoio di Ortì, si registra un disservizio idrico Orti’, Cerasi, Arasi e San Bruno

I tecnici Sorical sono già sul posto alla ricerca della perdita. La condotta attraversa una zona impervia e sarà necessario raggiungere a piedi la Sorgente Marrappà per verificare anche un eventuale calo di portata.

Interventi in corso. Seguiranno aggiornamenti.