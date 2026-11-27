Non è stata una semplice celebrazione, ma una settimana di comunità. Dal 20 al 24 novembre Brancaleone ha vissuto la 12ª Giornata Nazionale degli Alberi, coordinata dalla Pro Loco Brancaleone APS con il patrocinio del Comune di Brancaleone e di Legambiente - Circolo Reggio Calabria.

Da dodici anni la Pro Loco di Brancaleone trasforma le parole in “radici profonde”. Nelle edizioni precedenti, infatti sono stati messi a dimora in totale di ben 84 alberi sul territorio Brancaleonese; ulivi, bergamotti, aceri, lecci, mandorli, che oggi sono patrimonio verde, memoria e futuro del paese. Quest’anno il cammino è continuato, con un programma articolato e diffuso che ha toccato piazze, villette, scuole e il borgo antico.

Si è partiti venerdì 20 novembre dalla Villetta Comunale Razzà con gli studenti del plesso scolastico, per proseguire poi in Piazza Municipio con il plesso scolastico di Via Napoli, alla Scuola dell’Infanzia Statale di via Milite Ignoto e nel pomeriggio in Piazza Italia con la Scuola Materna “La Coccinella” che ha organizzato una bella cerimonia e Festa con la piantumazione in vaso di due nuovi alberi per il rione.

Sabato 21, giorno ufficiale della ricorrenza nazionale, l’appuntamento simbolico a Brancaleone Vetus, nel Parco Archeologico Urbano, luogo dell’identità e della rinascita dove sono stati messi A dimora tre nuovi alberi (1 leccio, 1 Bagolaro, 1 mandorlo) oltre Legambiente città dello stretto con i suoi delegati; Daniele Cartisano e Rocco Romeo, erano presenti tutti gli Enti e le personalità del mondo: Politico, militare e associazionistico, e universitario; Il sindaco del comune di Brancaleone Silvestro Garoffolo con la consigliera Arianna Branca, il Comando dei Carabinieri con il Maresciallo Ezio Giordano di Brancaleone, dei Carabinieri Forestali Giuseppe Surace (che hanno donato un albero), la Capitaneria di Porto-delegazione spiaggia Bianco con il Maresciallo Luciano Pittelli, la Consigliera Regionale Daniela Iriti, rappresentanti delle associazioni: Ass. Pensionati di Brancaleone, A.N.P.A.N.A. G.E.P.A. Presenti anche gli studenti dell'università Dante Alighieri di Reggio Calabria che in visita a Brancaleone Vetus che hanno partecipato all'iniziativa.

Lunedì 23 tappa alla Scuola Primaria di Bruzzano Zeffirio e martedì 24 chiusura alla Scuola dell’Infanzia “San Giuseppe” che ha organizzato una bella cerimonia e piantumazione in cortile alla presenza dell'Amministrazione Comunale.

Protagonisti veri sono stati i bambini dell’I.C. Bova Marina Condofuri Brancaleone Bruzzano e delle scuole dell’infanzia del comprensorio, insieme a docenti, Istituzioni, Forze dell’Ordine e volontari. Ogni piantumazione è diventata una lezione all’aperto. È questo il lavoro silenzioso ma decisivo della Pro Loco di Brancaleone che è riuscita a cucire insieme; Associazioni, Scuole, Comune e Cittadini, trasformando un gesto in educazione ambientale e coesione sociale e legalità.

A Brancaleone piantare un albero non è un rito. È una promessa che si rinnova, anno dopo anno, per chi verrà...!