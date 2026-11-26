Con una lettera al presidente della Fondazione Corrado Alvaro, il giornalista e scrittore Domenico Nunnari si è dimesso dal comitato scientifico della Fondazione, nel quale era stato nominato lo scorso aprile. «La decisione di recedere dall'incarico - spiega Nunnari – ha motivi esclusivamente personali, riconducibili soltanto alla convinzione maturata che è giusto, nell'attuale momento che richiede notevole impegno per onorare la memoria di Alvaro, lasciare responsabilità e doveri che richiedono, oltre che giuste competenze, applicazione e costanza».

Nunnari, ha colto l'occasione delle dimissioni per rinnovare «stima e amicizia" all'attuale presidente Franco Arcidiaco, formulandogli «i migliori auguri» per le attività future della Fondazione e raccomandandogli - nel prosieguo dell'impegno - «un'attenzione particolare per la dimenticata, generosa e onesta» gente di San Luca, che - scrive nella lettera - «mi è da sempre tanto cara, come giornalista meridionale, al punto di averle dedicato il mio ultimo libro: 'Corrado Alvaro e la lezione americana sull'Italia del Sud'».