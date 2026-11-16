Un'importante occasione di crescita e sperimentazione, mettendo al centro i ragazzi e la loro capacità di diventare protagonisti attivi di un percorso di condivisione

Si conclude con un bilancio significativo il progetto “Facciamo Podcast: Comunicazione Inclusiva”, promosso e organizzato dall’Associazione San Girolamo Patrono di Cittanova APS, con il contributo della Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 7.

Un’iniziativa nata con l’ambizioso obiettivo di promuovere tra le giovani generazioni una cultura dell'inclusione, del rispetto e della partecipazione, utilizzando la comunicazione, la creatività e i linguaggi contemporanei come strumenti educativi per prevenire e contrastare fenomeni sempre più diffusi e preoccupanti, quali il bullismo e il cyberbullismo.

Il progetto ha rappresentato un'importante occasione di crescita e sperimentazione, mettendo al centro i ragazzi e la loro capacità di diventare protagonisti attivi di un percorso di condivisione, espressione e costruzione di relazioni positive. Attraverso attività laboratoriali e momenti di confronto, i partecipanti sono stati accompagnati alla scoperta del valore della parola, dell'ascolto e della comunicazione responsabile, sviluppando competenze espressive, senso critico e capacità relazionali.

Un percorso articolato che ha trovato espressione nei laboratori di scrittura creativa, pensati per dare voce alle esperienze, alle idee e alle emozioni; nei laboratori di ascolto, dedicati alla promozione dell'empatia, del dialogo e della comunicazione efficace; e nei laboratori di fumetto, attraverso i quali la fantasia e la creatività hanno dato forma a storie e messaggi capaci di raccontare il mondo dei giovani con linguaggi immediati e coinvolgenti.

Particolarmente significativa è stata anche l'esperienza legata alla redazione del mensile di informazione parrocchiale “Lithos”, che ha offerto ai partecipanti un'opportunità concreta per avvicinarsi al giornalismo, alla scrittura e alla comunicazione sociale, sperimentando il valore dell'informazione come servizio alla comunità.

Tra gli elementi più innovativi del progetto si distingue la realizzazione di una web radio parrocchiale all'interno della nuova biblioteca “Monsignor Francesco Valenti”, uno spazio pensato per diventare un punto di riferimento per la creatività, la comunicazione e la partecipazione giovanile. Un luogo aperto alla produzione di podcast, interviste, approfondimenti e contenuti multimediali, nel quale le nuove generazioni potranno continuare a raccontarsi, confrontarsi e dare voce ai temi dell'inclusione, della cittadinanza attiva e della solidarietà.

“Facciamo Podcast” lascia in eredità non soltanto competenze e strumenti, ma soprattutto un'esperienza educativa che dimostra quanto sia importante offrire ai giovani occasioni concrete per esprimersi, essere ascoltati e sentirsi parte attiva della comunità. La tecnologia, in questo percorso, non è stata considerata un semplice strumento, ma una preziosa opportunità per trasformare la creatività in partecipazione e i linguaggi digitali in veicoli di messaggi positivi.

La conclusione del progetto rappresenta, dunque, non un punto di arrivo, ma l'inizio di nuove possibilità. La web radio, la biblioteca e le esperienze maturate nel corso delle attività costituiscono un patrimonio da valorizzare e sviluppare nel tempo, affinché gli spazi di incontro e produzione culturale possano continuare a essere luoghi di aggregazione, confronto e crescita per i giovani e per l'intera comunità cittanovese.

L'Associazione San Girolamo Patrono di Cittanova APS esprime un sentito ringraziamento alla Città Metropolitana di Reggio Calabria – Settore 7 per il contributo e la fiducia accordati all'iniziativa, riconoscendo il valore di un sostegno che ha consentito di realizzare un percorso rivolto al benessere delle nuove generazioni e alla promozione di una società più attenta, consapevole e inclusiva.

Un ringraziamento va inoltre a tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione delle attività, ai partecipanti, alle famiglie e a quanti, con il proprio impegno e la propria disponibilità, hanno contribuito a rendere possibile questa esperienza.

Con “Facciamo Podcast” si chiude un progetto, ma resta aperta una strada: quella di una comunità che sceglie di ascoltare i giovani, valorizzarne le capacità e affidare anche alla loro voce la costruzione di un futuro migliore.