I componenti: il presidente Egidio Pettè, il vicepresidente Giovanni Cuzzucoli, il segretario Carmelo Schimizzi, il tesoriere Francesco Foti e i consiglieri Luisa Pangallo, Gianluca Tripodi, Laura Morabito e Rosaria Sgrò

«Il nuovo direttivo della Pro Loco di Montebello è stato presentato nel salone parrocchiale della Chiesa del SS. Salvatore. L'iniziativa – si legge nella nosta stampa – ha segnato l'avvio del nuovo corso dell'associazione, che non nasce oggi ma prosegue un percorso iniziato con l'insediamento del precedente direttivo l'8 settembre 2020. Il nuovo presidente, Egidio Pettè, è stato nominato dall'assemblea dei soci il 10 aprile 2026. La Pro Loco è iscritta al Runts, all'albo Regionale delle Pro Loco e all'Epli (Ente Pro Loco Italiane).

Nel corso dell'incontro è stata presentata la nuova squadra composta dal presidente Egidio Pettè, dal vicepresidente Giovanni Cuzzucoli, dal segretario Carmelo Schimizzi, dal tesoriere Francesco Foti e dai consiglieri Luisa Pangallo, Gianluca Tripodi, Laura Morabito e Rosaria Sgrò.

Presenti il ​​presidente regionale Epli, Giuseppina Ieraci, e anche numerose Pro Loco dell'Area Grecanica e dei territori vicini aderenti all'Epli. In loro rappresentanza è intervenuta Francesca Pizzi, Pro Loco di San Lorenzo, che ha sottolineato la forte vocazione turistica ancora poco sviluppata delle nostre comunità, invitando a valorizzarla con "il coraggio di rimanere autentici". Il filo conduttore dell'incontro è stato il valore della collaborazione. Il parroco, Don Danilo, ha invitato a mettere da parte gli egoismi, definiti "grandi insidie" che distolgono dall'obiettivo del bene comune, ricordando la vocazione alla bellezza di un territorio "deturpato per decenni".

Il sindaco, Leonardo Suraci, ha evidenziato come "quando un'associazione opera sul territorio è una bella notizia" e questo territorio, soprattutto questa settimana, "ha bisogno di belle notizie"; ha poi ribadito la necessità di fare rete e "remare tutti nella stessa direzione".

Sulla stessa linea l'assessore Antonietta Zaccuri, secondo cui "insieme è un metodo, è la consapevolezza che da soli non si possono fare cose importanti che durano per la comunità", e il presidente regionale Epli Calabria, che ha illustrato il ruolo delle Pro Loco e ricordato che "quando una comunità acquisisce la consapevolezza che bisogna fare qualcosa, significa che è viva".