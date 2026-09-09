Al fine di consentire il montaggio del palco per i concerti di piazza Indipendenza, interdetto al traffico il tratto del lungomare Falcomatà con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione su Corso Matteotti
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La Polizia Locale rende noto che in occasione delle Feste Mariane, si è resa necessaria la modifica della circolazione veicolare onde consentire lo svolgimento delle manifestazioni programmate nella massima sicurezza. Nel dettaglio, mediante le ordinanze n. 711, 713, 714, 715, 716, 720/2026, emesse ai sensi del vigente codice della strada, sono state interdette alcune arterie viarie alla circolazione veicolare al fine di consentire lo svolgimento delle 2 tradizionali processioni della Sacra Effige.
Lungo tutto il percorso dei cortei religiosi e nelle vie di fuga è stato istituito il divieto di sosta con rimozione coattiva . Sono stati altresì vietati sosta e transito nell'area di Pentimele (fino a domenica 20), al fine di consentire l'allestimento della fiera e delle giostre per bambini (via Provinciale Vecchia Archi lato mare) con istituzione del doppio senso sulla medesima arteria lato monte e contestuale divieto di sosta.
Analogo provvedimento è stato emesso per Largo Botteghelle ove è in corso di installazione il tradizionale luna park. Al fine di consentire il montaggio del palco per i concerti di piazza Indipendenza, sin dal pomeriggio di oggi ( e fino al 15.9. pv), è stata interdetta alla circolazione su un tratto del lungomare Falcomatà con contestuale istituzione del doppio senso di circolazione su Corso Matteotti che invece fungerà da via di fuga e area soccorsi in occasione delle serate dedicate ai concerti.
Parimenti sulla rada Giunchi e aree limitrofe sono stati vietati sosta e transito, anche pedonale, in occasione della serata di martedì 15, al fine di consentire lo svolgimento dello spettacolo pirotecnico in sicurezza. Si invita pertanto la cittadinanza a collaborare e ad osservare la segnaletica provvisoria apposta in esecuzione alle modifiche provvisorie. Per ogni necessità è attiva h 24 la sala operativa della Polizia Locale al n. 0965 53004. In allegato i provvedimenti in dettaglio.