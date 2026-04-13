Un tratto della spiaggia della Marina sarà interessato da un’attività di cleanup e monitoraggio ambientale

Saranno gli studenti i protagonisti delle iniziative organizzate a Gioia Tauro in occasione della Earth Day del prossimo 22 aprile, quando Plastic Free Onlus, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrasto dell’inquinamento da plastica, tornerà in campo con un’importante azione concreta di tutela ambientale lungo la costa cittadina.

Dalle ore 9:30 alle 11:30, un tratto della spiaggia della Marina di Gioia Tauro sarà interessato da un’attività di cleanup e monitoraggio ambientale che vedrà coinvolti gli alunni delle classi seconde dell’Istituto di Istruzione Superiore “Severi”, affiancati dai più piccoli dell’Istituto Comprensivo “Francesco Pentimalli”. Un’iniziativa che rappresenta il naturale proseguimento del percorso di sensibilizzazione ambientale già avviato nelle scorse settimane nelle scuole del territorio.

Le attività formative, svolte a fine marzo, hanno infatti coinvolto centinaia di studenti in momenti di confronto e approfondimento sui temi dell’inquinamento da plastica e della tutela dell’ambiente, ponendo le basi per un impegno attivo e consapevole. Ora, in occasione della Giornata della Terra, i ragazzi passeranno dalla teoria alla pratica, contribuendo in prima persona alla salvaguardia del proprio territorio.

L’iniziativa è coordinata dalla referente locale di Plastic Free Onlus, Maria Cristina Altomonte, e vede la collaborazione dell’Assessore all’Ambiente Cristian Guerrisi, dell’associazione PRO GIOIA guidata dal presidente Luciano Mangione e del supporter Luca Costa con la sua azienda ISP Innovation Service Project, che garantiranno il supporto logistico all’evento.

«Il percorso avviato nelle scuole ha dato risultati importanti in termini di consapevolezza – afferma Maria Cristina Altomonte (Plastic Free) –. Il 22 aprile rappresenta un passaggio fondamentale: i ragazzi diventeranno protagonisti attivi della tutela ambientale, trasformando quanto appreso in un’azione concreta a beneficio della comunità».