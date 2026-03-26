Si è svolto a Gioia Tauro un importante incontro dedicato al sistema sportivo, promosso dall’Assessore allo Sport Antonino Parrello. Un momento di confronto che ha riunito rappresentanti istituzionali, dirigenti e operatori del settore per discutere prospettive, criticità e opportunità dello sport sul territorio.



A introdurre e moderare i lavori è stato il dott. Carmelo Parrello, presidente dell’Associazione Nazionale Commercianti dello Sport, che ha evidenziato il ruolo strategico dello sport non solo sul piano sociale ed educativo, ma anche economico.



Nel corso dei saluti istituzionali, il sindaco Simona Scarcella ha sottolineato l’importanza dello sport come strumento di inclusione e crescita per la comunità, mentre l’assessore regionale Eulalia Micheli ha ribadito l’impegno della Regione Calabria nel sostenere politiche sportive sempre più strutturate.



Tra gli interventi, autorevoli contributi da parte di rappresentanti del sistema sportivo nazionale e regionale: il dott. Fabio Caiazzo (Sport e Salute), il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Saverio Mirarchi, il presidente del Comitato Italiano Paralimpico Antonello Scagliola e il presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano Tino Scopelliti.



Al centro del dibattito la riforma dello sport, il sostegno alle associazioni dilettantistiche, l’inclusione e il potenziamento delle infrastrutture sportive.



Le conclusioni sono state affidate a Walter Malacrino, Fabio Fanciulli -delegato dell’Ordine dei commercialisti di Palmi -e allo stesso Carmelo Parrello, che ha ribadito la necessità di fare rete tra istituzioni e sistema economico per rafforzare il comparto sportivo.

