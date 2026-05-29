Il prestigioso gruppo musicale è stato accolto in Piazza dell’Incontro da una miriade di alunni delle scuole cittadine. Il sindaco, Simona Scarcella: «Momento altamente simbolico»

Si sono anticipate a Gioia Tauro, questa mattina, le celebrazioni in onore degli 80 anni della Repubblica Italiana. In Piazza dell’Incontro, per la prima volta in città, si è esibita la Fanfara Bersaglieri dei Peloritani, la prestigiosa formazione musicale dell'Associazione Nazionale Bersaglieri con sede a Barcellona Pozzo di Gotto e intitolata alla memoria della Medaglia d'Oro al Valore Militare, il Maggiore Giuseppe La Rosa. In un clima di festa, ad assistere allo spettacolo delle marce storiche dei bersaglieri, eseguite con strumenti a fiato e la tipica andatura di corsa, una miriade di alunni delle scuole cittadine, con bandierine tricolori sventolanti.

«È importante che i ragazzi vivano questo momento altamente simbolico per la storia della nostra democrazia – ha affermato il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella -. Ci è sembrato il modo più bello per omaggiare la nostra Repubblica».

Il 2 giugno, il sindaco ha fatto sapere che sarà a Roma prima alla parata in Via dei Fori Imperiali con il Presidente della Repubblica, e la sera al Palazzo del Quirinale allo spettacolo in diretta su Rai 1 per celebrare gli 80 anni della Repubblica.

Molto soddisfatta per la buona riuscita dell’evento, l’assessore alla cultura del Comune di Gioia Tauro, Domenica Speranza: «Giornata storica. Oggi abbiamo continuato il percorso che avevamo iniziato il 7 gennaio con la Festa della Bandiera. Un percorso di consapevolezza, di educazione civica, identità culturale, per i nostri ragazzi e per l'intera comunità».