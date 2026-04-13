L’autrice del libro “Narcisismo. Istruzioni per l’uso” ha messo in luce gli aspetti più salienti, in particolare quelli diagnostico terapeutici e le implicazioni sociali inerenti al fenomeno patologico

Intensa partecipazione da parte degli studenti del Triennio, sia ordinario che sportivo, del Liceo Scientifico “Zanotti” di Gioiosa Ionica, plesso del Polo Liceale di Locri “Zaleuco – Oliveti – Panetta – Zanotti”, guidato dalla Dirigente Carmela Rita Serafino, all’incontro con la scrittrice Maria Pia Guarna, autrice del libro “Narcisismo. Istruzioni per l’uso”, tenutosi a Palazzo Amaduri, sabato 11 Aprile.

L’evento rientra nell’ambito delle attività di educazione alla consapevolezza emotiva e relazionale, offrendo agli studenti un’occasione di riflessione su tematiche attuali e rilevanti quali le dinamiche relazionali, la gestione delle emozioni e la conoscenza di sé, con particolare attenzione al fenomeno del narcisismo nelle sue diverse manifestazioni. Organizzatore e mediatore dell’incontro il prof. Alfredo Piscioneri, mentre a fare i saluti iniziali la referente del Liceo Scientifico, prof.ssa Rossana Totino, che ha fatto le veci della Dirigente Serafino, e il Sindaco di Gioiosa Ionica, Luca Ritorto.

Entrambi hanno sottolineato l’importanza di trattare tematiche così forti su disagi rilevanti, dal punto di vista sociale, come quello del narcisismo, ormai entrati in maniera preponderante nel quotidiano, con tutte le conseguenze che ne derivano e che spesso sfociano in azioni irreparabili. L’autrice stessa, poi, ha presentato il libro, mettendo in luce gli aspetti più salienti, in particolare quelli diagnostico terapeutici e le implicazioni sociali inerenti al narcisismo patologico.

Ciò rende questo libro un compendio adatto sia agli addetti ai lavori, sia a un pubblico più vasto, costituito da comuni lettori. Il volume è suddiviso in tre parti. Nella prima vengono presentate le teorie principali dei grandi della psicanalisi, affrontando con chiarezza l’inquadramento diagnostico e l’utilizzo dei test psicodiagnostici e fornendo una panoramica dettagliata del trattamento psicanalitico. Nella seconda parte, la scrittrice tira le fila della complessa matassa del pensiero e del comportamento del narcisista patologico.

Analizza i suoi schemi di comportamento, quelli del partner che sceglie, le conseguenze psicologiche che si ripercuotono sui figli dei narcisisti e su chiunque gli ruoti attorno, le tecniche di manipolazione sessuale e l’uso strumentale dei social media. Nella terza parte, vengono presentati dei casi clinici, offrendo una visione approfondita delle sfide a cui si va incontro nelle relazioni tossiche. L’approccio incisivo e le soluzioni proposte testimoniano le competenze e le esperienze maturate sul campo dalla dott.ssa Guarna, nell’ambito della psicologia clinica.

Un incontro altamente formativo, che ha fatto riflettere gli studenti, i quali hanno rivolto diverse domande pertinenti, segno che l’argomento li ha toccati da vicino e sul quale, esigono delle risposte concrete, su cui costruire la consapevolezza del sé, che porta a saper gestire nel migliore dei modi le proprie emozioni. Un plauso alla scuola sempre attenta a collocarsi nelle dinamiche sociali del tempo e a porsi come filtro critico e responsabile su di esse. “In amore sii il ponte di qualcuno, non le sue stampelle” (Fabrizio Caramagna)