L’europarlamentare Giusi Princi è stata insignita del Premio “Giuseppe Reale” 2026, promosso dal Lions Club Reggio Calabria Host e dalla Fondazione Mediterranea. Il riconoscimento è stato conferito all’Onorevole Princi per il suo impegno nella promozione e nella valorizzazione territoriale.

«È un riconoscimento che mi onora profondamente», afferma l’europarlamentare in un post sui social. «E che avverto, prima ancora che come un attestato di stima - prosegue l’On. Princi -, come una responsabilità. Per almeno due ragioni. La prima riguarda il nome al quale questo premio è intitolato. Peppino Reale appartiene a una stagione della politica in cui il rigore intellettuale e il senso delle istituzioni costituivano la misura stessa dell’impegno pubblico. Un uomo che ha saputo dare autorevolezza alla politica senza mai separarla dalla sua dimensione umana. Essere oggi idealmente accostata alla sua figura mi onora e mi responsabilizza. Perché avverto quanto sia importante riannodare il filo tra generazioni politiche diverse, restituire attualità a esempi di tale levatura. La seconda ragione - continua - è legata alla mia terra, la Calabria. E al significato che ho voluto dare, sin dal primo giorno, al mio mandato europeo. Ricordo bene quante volte, all’inizio di questa esperienza, mi sia stato detto che l’elezione al Parlamento europeo avrebbe inevitabilmente allentato il rapporto con il territorio. Non mi sono mai rassegnata a questa idea. Ho voluto portare in Europa il volto migliore della mia terra. E, allo stesso tempo, ho voluto portare l’Europa nei miei territori rendendone accessibili le opportunità. Proprio come, ancora oggi, ci avrebbe insegnato Peppino Reale. Perché ritrovo, in questo riconoscimento, il senso di una scelta che ho cercato di onorare ogni giorno: dimostrare che si può rappresentare la Calabria nel cuore dell’Europa senza mai smettere di viverne le attese, le difficoltà, le speranze».

«Ringrazio sinceramente - evidenzia l’On. Princi - il Lions Club Reggio Calabria Host, nella persona della Presidente Rosy Perrone, la Fondazione Mediterranea, nella persona del Presidente Vincenzo Vitale, e il 2° Vice Governatore del Distretto Lions 108YA, Felice Raso Costabile. Desidero dedicare questo premio - aggiunge - alle tante donne e ai tanti uomini calabresi che giornalmente custodiscono l’orgoglio delle nostre radici e, nello stesso tempo, lavorano per ciò che possiamo diventare. A loro va la mia gratitudine. E a loro rinnovo la promessa di continuare a lavorare con la stessa passione e con lo stesso senso di responsabilità che oggi questo premio rende ancora più grande», conclude l’europarlamentare Giusi Princi.