Creatività e impegno civile protagonisti all’evento AIDO: i ragazzi trasformano il “sì” alla donazione in un messaggio di vita e solidarietà

Densa di emozione, significato e impegno civile, la cerimonia della premiazione degli studenti reggini vincitori del Concorso “Salvatore Versace” sezione Spot, “Aido: un sì oggi una vita domani!” promosso dal gruppo comunale Aido (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) di Reggio Calabria, presieduto dall’ Ing. Nicola Pavone.

L’evento si è svolto, il 16 aprile u.s., presso l’aula magna del dipartimento Diceam Ingegneria di Reggio Calabria.

A portare i saluti della Dirigente, Dottoressa Francesca Arena, è stata la referente del progetto professoressa Caterina Maria Ielo. Accanto a lei le docenti Serena Greco, Domenica Diano e Viviana Vasile, presenti per sostenere gli studenti e condividere con loro un momento di crescita civile.

Sul podio, per la Scuola Primaria, la classe 5^A (1° premio, ex aequo), la classe 5^C (2° premio, ex aequo); la classe 5^B (3° premio, ex aequo).

Per la Scuola Secondaria di Primo Grado: Cimino Greta Brigida classe 2^B (2° premio, ex aequo), Caponera Vincenzo classe 2^B, (3° premio ex aequo).

Per la Scuola Secondaria di Secondo Grado: classe 1^A (3° premio, ex aequo).

I nostri studenti, dalla Scuola Primaria alla Scuola Secondaria di Secondo grado, hanno risposto al concorso con sensibilità, creatività e una sorprendente maturità. Nei loro lavori hanno saputo raccontare che un “sì” può diventare un ponte tra chi soffre e chi attende, tra chi perde e chi rinasce.

Sono loro, i giovani, i veri Ambasciatori del dono: capaci di ascoltare, comprendere, trasformare un messaggio in impegno e un valore in testimonianza.

La giornata si è conclusa con un applauso che non celebrava solo i premi, ma la consapevolezza che la cultura della donazione cresce proprio lì, tra i banchi di scuola, dove si formano i cittadini di domani.