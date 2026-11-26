In Calabria, nel 2025, la spesa relativa ai giochi - ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori - ha registrato una crescita del 4,73% rispetto all’anno precedente

Calabria vincente grazie al Gratta e Vinci “Fai Scopa Bonus”. Nell’ultima settimana, come riporta Agipronews, a Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria, è stata registrata una vincita di 20mila euro presso l’esercizio commerciale in viale Margherita 12.

In Calabria, nel 2025, la spesa relativa ai giochi - ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori - ha registrato una crescita del 4,73% rispetto all’anno precedente: secondo un’elaborazione di Agipronews, si è passati dai 698 milioni di euro del 2024 ai 731 milioni attuali. Andamento positivo anche nella provincia di Cosenza, dove, nel 2025, la spesa si è attestata intorno ai 224 milioni di euro, in rialzo del 3% rispetto ai 217 milioni dell’anno precedente.