Nella prestigiosa cornice di Ottaviano si è svolta la storica edizione 1920/2026 del Premio “Arte & Gusto”, ideato e diretto da Loredana Paolesse con la preziosa collaborazione della giornalista Patrizia Faiello. L’evento, da sempre punto di riferimento per la valorizzazione del patrimonio culturale, gastronomico e artistico del territorio, ha celebrato le grandi maestranze che incarnano l’eccellenza del Made in Italy.

Tra i premiati illustri anche due straordinarie figure del panorama artigianale e gastronomico calabrese: il Maestro Intagliatore Francesco Marcianò e la Maestra gelateria Liliana Mancin.

Il premio celebra il ruolo fondamentale della Mancin (nipote del pasticcere Giuseppe Caridi creatore del celebre gusto) nella salvaguardia e nella promozione di uno dei simboli identitari della pasticceria artigianale reggina, tramandato con amore, passione e rigore generazionale.

“Il Premio Arte & Gusto 1920-2026 nasce con l’obiettivo di accendere i riflettori su quelle mani, quelle menti e quei cuori che mantengono vive le nostre tradizioni più nobili”, ha dichiarato l’organizzatrice Loredana Paolesse. “Premiare oggi questi due giovani significa riconoscere il valore inestimabile di chi non solo custodisce il passato, ma lo proietta nel futuro come forma d’arte ed eccellenza assoluta.”

L’edizione 2026 ha confermato la straordinaria vitalità del comparto dell’artigianato artistico e della grande tradizione dolciaria italiana, capace di emozionare, creare valore e rappresentare con orgoglio il territorio.