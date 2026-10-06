Una giornata di sport, musica e solidarietà promossa da Rotary Distretto 2102 e organizzata dalla Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS. L’appello rivolto in particolare alle scuole del territorio per riempire gli spalti

Sport, spettacolo e solidarietà per sostenere la ricerca scientifica sulle malattie rare. Domenica 26 ottobre, alle ore 9:00, lo Stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria ospiterà “Cuori in Campo – Insieme per Mario”, l’evento benefico promosso dal Rotary Distretto 2102 e organizzato dalla Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS.

Sul prato del Granillo si sfideranno in un avvincente match solidale la Nazionale Attori 1971 e la Nazionale Italiana Medici. Tra i volti più attesi ci sarà il giovane attore Samuele Carrino (16 anni), reduce dal successo del film tv “Il mio nome è Carlo” (dedicato a San Carlo Acutis) e protagonista de “Il ragazzo dai pantaloni rosa”. La mattinata vedrà inoltre un ricco programma artistico-musicale, con l’esibizione di Ginevra Cardella (concorrente di The Voice Kids 2026), che intonerà l’inno ufficiale della Fondazione, “One Light, One Hope”.

Un invito speciale è rivolto agli studenti di Reggio Calabria e provincia. La giornata rappresenterà il momento clou di un percorso di sensibilizzazione che vedrà proprio sul prato dello stadio la presentazione e la premiazione degli elaborati del concorso creativo promosso nelle scuole, portando al centro i temi dell’inclusione e dell’empatia.

Al centro dell’iniziativa c’è il piccolo concittadino Mario, 5 anni, affetto dalla sindrome CHOPS: una patologia genetica rara, multisistemica e del neurosviluppo che conta meno di 40 casi diagnosticati al mondo (di cui 4 in Italia). Dalla sua diagnosi è nata nel maggio 2023 la Fondazione CHOPS Malattie Rare ETS, l’unica realtà no-profit al mondo impegnata ad accelerare la ricerca per una cura, che ha già destinato oltre 400 mila euro in progetti scientifici. Il ricavato dell’evento andrà a finanziare la ricerca.

«Riempire lo Stadio Granillo non è solo un gesto di solidarietà per il mio Mario. È qualcosa di molto più grande: è dire “Io ci sono” per tutti i bambini che vivono situazioni complesse e per le loro famiglie», spiega Manuela Mallamaci, mamma di Mario e Presidente della Fondazione CHOPS. «Esserci significa sostenere la ricerca, la nostra più grande speranza perché un giorno nessun bambino debba più essere “prigioniero” di una sindrome come la CHOPS. Mi rivolgo soprattutto alle scuole: auguro loro di dimostrare, ancora una volta, di essere vere messaggere di inclusione.»

L’evento si avvale del patrocinio morale del Comune di Reggio Calabria e della Città Metropolitana ed è sostenuto dal fondamentale apporto del Rotary Distretto 2102 Calabria, partner promotore dell’iniziativa.

Numerosi anche i partner solidali che hanno scelto di affiancare la Fondazione: Fondazione Mediolanum, Canale Group, Capua 1880, Dental Medicine Clinica Astorino, Spi.S.Al., Computer

Service S.n.c. di Brancati e Vadalà, Fashion Look di Valentina Ficara, RecAuto di Marco Rechichi, È Decor, Conca D’oro Viaggi, EKO M.R.F., Hotel Medinblu, Mobilya Design, Agenzia Viaggi Simonetta ed Ecorad Studio di Radiologia ed Ecografia.

L’evento sarà preceduto domenica 25 ottobre dalla Cena di Beneficenza “Aspettando Cuori in Campo” per accogliere le due Nazionali (partecipazione previa prenotazione via WhatsApp al numero +39 349 9795502).

Il biglietto d’ingresso allo stadio ha il costo simbolico di 5 euro. Per consentire alle famiglie, ai gruppi e agli istituti scolastici di prenotare per tempo la propria presenza, i biglietti sono acquistabili online sul sito della Fondazione e presso diversi punti fisici della città (Bar La Mimosa, Bar Winner, Fashion Look di Valentina Ficara, Tessuti Albanese, Circolo Tennis Polimeni, Nuova Ottica Reggina)