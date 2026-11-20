La campagna internazionale “The Missing Minute” coinvolge Italia, Libano, Camerun e Qatar nella Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell’Adolescenza. Collegamenti dalle ore 16 e partecipazione del CSI reggino dal Campetto Dodò di Arghillà

In occasione della Giornata Mondiale dell’Infanzia e dell'Adolescenza, questo pomeriggio, prende il via la campagna internazionale «The Missing Minute», un’iniziativa di solidarietà e partecipazione che coinvolgerà associazioni sportive, scuole e comunità di diversi Paesi del mondo per richiamare l’attenzione sul diritto al gioco di ogni bambino.

Un gesto simbolico, quello di fermare il gioco per un minuto e lasciare vuoto il campo, con una palla al centro, per ricordare i milioni di bambini ai quali conflitti, povertà, migrazioni forzate, discriminazioni ed esclusione sociale impediscono di vivere pienamente questo diritto.

L’iniziativa unirà, attraverso collegamenti internazionali dalle ore 16.00 di questo pomeriggio, Italia, Libano, Camerun e Qatar, con la partecipazione di Paolo Cicciù per CSI Reggio Calabria, Marina Mazzini per UNICRI, Madeleine Nyobe per CBC NSAPE, Majdi Majzoub per il Palestine Youth Club di Beirut e Massimiliano Montanari per Save the Dream. Dal Campetto Dodò di Modenelle, ad Arghillà, l'Italia si unirà a questo importante momento internazionale, lanciando un messaggio universale: il diritto al gioco non ha confini e nessun bambino deve essere lasciato indietro.

«Un mondo in cui non tutti possono giocare è un mondo che deve cambiare».

THE RIGHT TO PLAY! Everyone Involved. No One Left Out!

Un minuto, un gesto condiviso, un messaggio per il mondo: GIOCARE È UN DIRITTO!