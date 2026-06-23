Palchi, piazze e waterfront pronti ad accogliere spettacoli, concerti e iniziative culturali. Domande entro il 30 giugno per entrare nel cartellone estivo e delle Feste Mariane

L'estate reggina comincia a prendere forma. Palazzo San Giorgio ha pubblicato l'avviso con cui invita associazioni, fondazioni, operatori culturali e soggetti privati a presentare proposte per la realizzazione di eventi, spettacoli e iniziative da inserire nel programma dell'Estate Reggina 2026 e delle Feste Mariane.

L'obiettivo è costruire un calendario diffuso di appuntamenti culturali e di intrattenimento capace di animare la città dal 3 luglio al 30 settembre, valorizzando spazi pubblici e luoghi simbolo del territorio attraverso concerti, rappresentazioni teatrali, mostre, rassegne cinematografiche, iniziative artistiche e attività dedicate alla promozione del territorio.

L'amministrazione comunale punta infatti a coinvolgere direttamente il tessuto associativo e culturale cittadino, affidando una parte della programmazione estiva a progetti proposti da enti e organizzazioni esterne che saranno selezionati dagli uffici comunali sulla base della qualità, dell'originalità e della capacità attrattiva delle iniziative.

Tra le location individuate figurano alcuni dei luoghi più rappresentativi della città. Le iniziative potranno svolgersi nell'area della Villetta de Nava, alle Mura Greche e all'Odeion, a Piazza Castello, sul Lungomare Falcomatà, al Waterfront, alla Rada Giunchi e nell'area dell'Opera di Tresoldi.

L'avviso lascia inoltre spazio alla possibilità di proporre eventi in altre piazze e quartieri della città, con l'obiettivo di portare la programmazione anche fuori dal centro e valorizzare aree meno coinvolte nei grandi appuntamenti estivi.

Arena dello Stretto riservata ad agosto

Tra gli elementi più significativi contenuti nell'avviso c'è la scelta di escludere l'Arena dello Stretto «Ciccio Franco» per tutto il mese di agosto. Lo spazio simbolo degli eventi estivi cittadini sarà infatti destinato agli appuntamenti organizzati direttamente dal Comune.

Per il resto del periodo, l'Arena rientra tra le sedi disponibili per concerti e spettacoli, con la possibilità per gli organizzatori di utilizzare gratuitamente il palco comunale e l'allaccio alla rete elettrica fino a 25 kilowatt. Agevolazioni analoghe sono previste anche per Piazza Castello.

Le agevolazioni previste

Per gli eventi selezionati l'amministrazione metterà a disposizione una serie di misure di sostegno: concessione gratuita del suolo pubblico per le manifestazioni a ingresso libero, esenzione dai diritti di affissione, patrocinio comunale e promozione attraverso i canali istituzionali dell'ente. Resteranno invece a carico degli organizzatori tutti gli aspetti legati alla realizzazione delle iniziative, dalle autorizzazioni agli allestimenti, passando per sicurezza, assicurazioni, vigilanza e servizi tecnici.

Le manifestazioni d'interesse dovranno essere presentate tramite Pec entro le ore 12 del 30 giugno. Dopo la fase istruttoria, il Comune approverà l'elenco delle proposte ritenute idonee che andranno a comporre il cartellone dell'Estate Reggina 2026 e delle Feste Mariane.