L'associazione ringrazia la comunità e le istituzioni che hanno contribuito alla realizzazione della giornata dedicata alla prevenzione e alla lotta contro il tumore al seno

In occasione del primo storico derby di Promozione tra le due società calcistiche di Melito Porto Salvo , lo stadio Spinella si è trasformato in un luogo di sport, sensibilizzazione e solidarietà.

L'associazione K'Arte, insieme alle due società calcistiche e al Comune di Melito Porto Salvo, ha voluto dedicare questa importante giornata alla prevenzione e alla ricerca per la cura del tumore al seno, portando la rosa all'interno di uno degli appuntamenti sportivi più significativi della stagione.

Lo stadio è stato allestito con palloncini e fiocchi rosa. Prima del fischio d'inizio, le donne sono scese in campo con uno striscione dedicato alla prevenzione e hanno partecipato a un flash mob, dando vita a un momento di forte partecipazione e sensibilizzazione.

Un messaggio condiviso anche attraverso le maglie rosa ei fiocchi indossati dalle donne presenti, a cui si sono uniti il ​​sindaco Nastasi e il vicesindaco Daniela Demetrio, una testimonianza della vicinanza delle istituzioni all'iniziativa.

Particolarmente significativo anche il gesto del Melito di Antonio Cormaci, che ha scelto di scendere in campo con una maglia rosa, trasformando ancora una volta il calcio in uno strumento per veicolare un messaggio importante.

L'iniziativa ha avuto anche un risvolto concreto: una parte dell'incasso della partita sarà devoluta a un'associazione impegnata nella lotta contro il tumore al seno, affinché la giornata non resti soltanto un momento simbolico, ma possa tradursi in un sostegno concreto alla prevenzione e alla ricerca.

K'Arte desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutta la comunità di Melito Porto Salvo, che ha dimostrato grande sensibilità e partecipazione, a tutte le donne che hanno aderito all'iniziativa e che, con la loro presenza, hanno dato forza al messaggio della giornata.

Un ringraziamento particolare va al sindaco Nastasi e al vicesindaco Daniela Demetrio, per la vicinanza e il sostegno dimostrato, e alle associazioni del territorio che hanno collaborato alla promozione e alla realizzazione dell'iniziativa, contribuendo a trasformare una giornata sportiva in un momento di comunità.

Grazie alle due società calcistiche, ai dirigenti, agli atleti, a tutti coloro che hanno lavorato dietro le quinte ea quanti hanno scelto di esserci.

L'adesione e l'attenzione ricevuta, anche da parte della Lega e di altre società calcistiche, dimostrano che il messaggio lanciato da Melito può andare oltre i confini della città.

In un mondo come quello del calcio, tradizionalmente considerato maschile, portare in campo la prevenzione, la salute e la solidarietà rappresenta un gesto dal grande valore sociale.

K'Arte ha voluto fare rumore per una causa importante. E la risposta di Melito è stata ancora più forte.

Ieri allo stadio Spinella non si è giocata soltanto una partita. Si è giocata la partita più importante: quella per la prevenzione, per la ricerca e per la vita.