Avanti tutta, nel segno di un lionismo nuovo, moderno ed efficace al servizio delle comunità e della necessità di dare risposte concrete alla gente in un momento in cui la società è segnata da eventi preoccupanti che rischiano di incidere sul vivere sociale. È il messaggio che il Governatore calabrese del Distretto Lions 108 Ya, Pino Naim, ha lanciato nel corso di un incontro congiunto tra il Lions Club di Locri, quello di Siderno e quello di Roccella, che ha avuto luogo nella sede del Lions Club di Locri, in un territorio che recentemente ha subito danni provocati dall’ondata di maltempo che ha interessato gran parte dell’area.

Pino Naim, anche alla presenza del segretario distrettuale Marco Santoro, del cerimoniere Demetrio Aiello e della responsabile distrettuale dei grandi eventi Rosalba Milasi, ha ringraziato i soci presenti per l’attività di servizio che i club Lions stanno svolgendo in questa annata sociale, ricordando le iniziative di beneficenza che sono alla base dell’attività lionistica. Ha inoltre evidenziato che, nelle ultime settimane, è stato ospite della città di Reggio Calabria il Presidente della LCIF (Fondazione Internazionale Lions, braccio operativo dell’associazione che trasforma la solidarietà dei soci in progetti concreti), Fabricio Oliveira, che ha visitato anche la Sicilia ed espresso apprezzamento per l’attività dei Lions in due regioni colpite dal maltempo.

Nel corso dell’incontro è stato salutato l’ingresso di due nuovi soci nel Lions Club di Siderno: gli avvocati Antonio Femia e Franco Zappia, accolti dalla presidente del club Cinzia Lascala e dalla cerimoniera Antonella Avellis, che ha illustrato il curriculum dei due nuovi soci, presentati da Rocco Muscari e Paolo Raschillà.

Si è quindi fatto il punto sull’attività dei tre Lions Club della Locride, i cui rappresentanti, e in particolare i presidenti Ettore Lacopo, Cinzia Lascala e Mommo Zito, hanno esposto al Governatore Naim le attività svolte nel corso dell’anno sociale e quelle previste per il prossimo periodo. Il presidente di Circoscrizione Vincenzo Mollica e il presidente di zona Cosimo Caccamo hanno ricordato ai nuovi soci l’importanza di far parte di un’associazione che offre la possibilità di impegnarsi nel sociale, soprattutto in un territorio come quello della Locride che, dopo i recenti eventi di maltempo, necessita di collaborazione tra associazioni e istituzioni.

I lavori sono stati conclusi dal Governatore Pino Naim, che ha richiamato i principi dell’etica lionistica. Ha evidenziato anche l’attività svolta da molti club nella corrente annata sociale, sottolineando il lavoro realizzato nell’intero distretto a favore delle comunità, anche grazie alla capacità dei club e dei soci di operare in sinergia.