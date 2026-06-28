Il 15 luglio nella Sala Monteleone del Consiglio regionale un incontro tra produttori italiani, buyer e investitori provenienti da India ed Emirati Arabi Uniti. Al centro dell'iniziativa il Marchio Collettivo PIT e nuove opportunità di export per le imprese del territorio

Reggio Calabria si prepara a diventare il punto d'incontro tra le eccellenze dell'agroalimentare italiano e due dei mercati internazionali più interessanti per il Made in Italy. Il prossimo 15 luglio, alle ore 10, la Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria ospiterà un evento a porte chiuse che vedrà confrontarsi produttori del comparto food & beverage e una selezionata delegazione di buyer e investitori provenienti da India ed Emirati Arabi Uniti, con particolare attenzione ai segmenti premium, gourmet e luxury retail.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra Accademia delle Imprese Europea e Who Knocks e punta a creare opportunità concrete di internazionalizzazione per le aziende italiane, con uno sguardo privilegiato alle produzioni calabresi. L'obiettivo è favorire la nascita di relazioni commerciali stabili e durature, trasformando l'incontro in un vero e proprio momento di networking e sviluppo economico.

Al centro dell'evento ci sarà il Marchio Collettivo PIT – Prodotto Identitario Territoriale, strumento di tutela e valorizzazione che certifica origine, qualità e identità delle produzioni agroalimentari italiane. Potranno partecipare esclusivamente le aziende che utilizzano materie prime italiane, fatta eccezione per alcune deroghe riguardanti prodotti non disponibili nel nostro Paese, come caffè e cacao. Una scelta che mira a garantire autenticità e tracciabilità, elementi sempre più richiesti dai mercati internazionali e dai consumatori orientati verso produzioni di alta qualità.

A promuovere l'iniziativa è l'Accademia delle Imprese Europea, ente che ha scelto Reggio Calabria come sede presidenziale e centro operativo delle proprie attività. Da anni impegnata nel sostegno alle piccole e medie imprese italiane, l'Accademia punta a rafforzare il legame tra territorio e mercati esteri, offrendo alle aziende nuove occasioni di crescita e sviluppo.

Partner strategico dell'evento è Who Knocks, realtà specializzata nella costruzione di relazioni commerciali internazionali e nella connessione tra produttori e investitori. Grazie alla propria rete di contatti, la società porterà a Reggio Calabria buyer qualificati provenienti da India ed Emirati Arabi Uniti, garantendo alle imprese partecipanti la possibilità di confrontarsi direttamente con interlocutori interessati all'importazione di prodotti italiani di fascia alta.

Il supporto operativo sarà affidato a Exportely, società specializzata nell'apertura di canali commerciali verso mercati esteri ad alto potenziale. Attraverso un approccio integrato, Exportely affianca le aziende nelle fasi di negoziazione, gestione logistica e pratiche doganali, riducendo gli ostacoli all'ingresso nei mercati internazionali e accompagnando le imprese lungo tutto il percorso di esportazione.

La scelta di puntare su India ed Emirati Arabi Uniti non è casuale. Entrambi i Paesi stanno registrando una crescente domanda di prodotti alimentari di qualità, sostenuta dall'espansione della classe medio-alta e da consumatori sempre più attenti alla provenienza e all'autenticità delle produzioni. In questo contesto il Made in Italy continua a rappresentare un marchio di assoluto prestigio, capace di coniugare tradizione, territorio e qualità delle materie prime.

Per le aziende agroalimentari calabresi e nazionali, l'appuntamento del 15 luglio rappresenta dunque una significativa occasione per presentare i propri prodotti, sviluppare nuove partnership commerciali e aprire la strada a future collaborazioni sui mercati internazionali. Un'opportunità che conferma la crescente attenzione verso il sistema produttivo del territorio e il ruolo di Reggio Calabria come crocevia di relazioni economiche e commerciali oltre i confini nazionali.