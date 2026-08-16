La Marina di Sant'Ilario dello Ionio ha fatto da cornice, per “Salute e benessere” 2026, all'appuntamento scientifico-divulgativo promosso dall'amministrazione comunale e curato dal professore Rocco Maurizio Zagari.

Dopo il successo registrato lo scorso anno con l'approfondimento su uso e abuso dei gastroprotettori, il professor Zagari, direttore dell'Unità operativa “Patologia organica esofago-gastrica” dell'Ircccs (Azienda Ospedaliero-Universitaria) di Bologna e della Scuola di Specializzazione in Malattie dell'Apparato Digerente dell'Università “Alma Mater” di Bologna, ha trattato un altro tema importante e complesso “Il mal di stomaco: miti e realtà”. Zagari ha accompagnato il numeroso pubblico alla scoperta delle principali problematiche legate alla salute dello stomaco, sfatando falsi miti e convinzioni errate e affrontando con chiarezza e rigore temi di grande interesse per la salute: dai sintomi da non sottovalutare ai comportamenti che favoriscono il benessere dell'apparato digerente, a partire dall'alimentazione.

L'incontro ha confermato il grande interesse per i temi della salute e della prevenzione da parte della comunità che, grazie alle doti di comunicatore del professore Zagari, ha avuto accesso a contenuti scientifici complessi, resi comprensibili attraverso una relazione puntuale e chiara.

«Il mal di stomaco è una delle condizioni in cui il sapere medico e quello popolare si incontrano e spesso si sovrappongono. Il primo compito del medico è capire cosa il paziente intende realmente per “mal di stomaco”, perché non sempre il disturbo proviene dallo stomaco. Nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione benigna, sulla quale incidono anche stili di vita e fattori come stress e ansia. Per questo, insieme alle cure appropriate, è fondamentale promuovere uno stile di vita sano, evitando fumo e pasti troppo abbondanti e ricchi di grassi, praticando attività fisica e mantenendo un peso adeguato » ha detto il professore Zagari, sintetizzando il suo ampio e dettagliato intervento.