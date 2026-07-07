Un augurio di buon lavoro al nuovo assessore al Welfare Lucia Fio, al sindaco Francesco Cannizzaro, alla Giunta e all'intero Consiglio comunale, ma anche un invito a mettere sempre al centro le persone più fragili. È il messaggio dell'associazione "Il Sorriso di Natale Chiara - ODV", impegnata quotidianamente al fianco delle persone con disabilità e delle famiglie che vivono situazioni di disagio economico e sociale.

«Ci sono incarichi istituzionali che vanno ben oltre il ruolo amministrativo. Sono incarichi che parlano di persone, di diritti, di dignità e di futuro. Il Welfare è il volto più umano delle istituzioni: è la mano tesa verso chi vive una condizione di fragilità, è la capacità di trasformare i bisogni in risposte concrete e la speranza in opportunità», si legge nella nota diffusa dall'associazione.

Nel rivolgere gli auguri alla nuova amministrazione comunale, l'associazione sottolinea l'importanza di un'azione politica improntata all'ascolto e all'inclusione. «Ogni giorno incontriamo persone che chiedono semplicemente ciò che dovrebbe essere garantito a tutti: il diritto di vivere con dignità, di essere ascoltate e di poter partecipare pienamente alla vita della comunità. Dietro ogni famiglia c'è una storia fatta di sacrifici, coraggio e amore».

Particolare attenzione viene riservata al tema della disabilità e alla necessità di costruire una città sempre più accessibile e inclusiva. «Il mondo della disabilità non chiede privilegi. Chiede attenzione, ascolto, accessibilità, servizi adeguati e pari opportunità. Chiede una società capace di abbattere non solo le barriere architettoniche, ma anche quelle culturali, perché l'inclusione non è un favore ma un diritto».

L'associazione auspica che il nuovo percorso amministrativo sia caratterizzato da investimenti nei servizi sociali, dal sostegno alle famiglie e dalla valorizzazione del Terzo Settore e del volontariato, definiti «un presidio di umanità sul territorio».

Da qui anche la disponibilità a collaborare con le istituzioni cittadine. «Come Il Sorriso di Natale Chiara - ODV confermiamo la nostra piena disponibilità a mettere a disposizione esperienza, conoscenza delle esigenze delle famiglie e passione. Solo facendo rete si possono costruire risposte vere, durature ed efficaci».

Nel messaggio conclusivo, l'associazione richiama una visione di città fondata sulla solidarietà e sulla partecipazione. «Una città diventa davvero grande quando nessuno resta indietro, quando la disabilità non è vista come un limite ma come una ricchezza umana da accogliere e quando ogni famiglia sa di poter contare su istituzioni presenti, sensibili e vicine. È questa la Reggio Calabria che sogniamo: una città dove la solidarietà diventa azione, l'inclusione diventa normalità e ogni sorriso restituito a una persona fragile rappresenta una vittoria per tutta la comunità».