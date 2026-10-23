Venerdì prossimo 30 ottobre dirigenti scolastici e insegnanti sono invitati a partecipare a un vero educational Tour

Il Museo Diocesano "Mons. Aurelio Sorrentino" di Reggio Calabria si prepara a inaugurare il nuovo anno scolastico con un evento speciale dedicato al mondo della scuola. Venerdì 30 ottobre, dalle ore 17:00 alle 19:00, dirigenti scolastici e insegnanti sono invitati a partecipare a un educational tour gratuito per scoprire in anteprima le collezioni d'arte e la ricca proposta didattica per l'anno 2026-2027.

L'iniziativa, che si ispira alla pedagogia della scoperta e dell'apprendimento creativo, mira ad avvicinare gli studenti all'arte sacra in modo interattivo e coinvolgente. Il programma del Museo differenzia le attività in base all'età degli alunni, offrendo percorsi multisensoriali per la Scuola dell'Infanzia e laboratori interdisciplinari per la Scuola Primaria e Secondaria. Tra le grandi novità di quest'anno spiccano i progetti "Il piccolo archeologo del sacro", "Alla ricerca della tecnica perduta" e l'uso strategico degli strumenti digitali con #Arteestorie: il museo in un tag.

Durante il pomeriggio, i docenti saranno guidati dallo staff dei Servizi educativi non solo attraverso la collezione permanente – arricchita da nuove importanti acquisizioni – ma avranno anche l'opportunità di visitare in anteprima la mostra fotografica "Gaza. Là dove resiste la vita" di Fadi A. Thabet