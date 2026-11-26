Il 25 novembre 2026, nell’Aula Magna dell’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” di Palmi, si è tenuto l’incontro “Il peso delle parole: dalla violenza verbale al femminicidio”, un importante momento di riflessione in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

L’iniziativa è stata fortemente voluta dal Dirigente Scolastico, prof.ssa Mariarosaria Russo, e dai suoi collaboratori, il prof. Riccardo Rossetti, vicario del DS, e la prof.ssa Ottavia Silvana Morgante.

Dopo i saluti del Dirigente Scolastico, la manifestazione è stata aperta dalla prof.ssa Maria Falbo. Sono seguiti gli interventi della prof.ssa Michela Conte, docente IRC, del prof. Antonio Paolillo e del prof. Fabrizio Crea. L’evento è stato coordinato dalla prof.ssa Michela Conte. Nel corso dell’incontro è stato sottolineato come il linguaggio sia fondamentale nella costruzione della cultura del rispetto: ogni forma di violenza, anche la più estrema, può cominciare da parole e atteggiamenti che troppo spesso vengono sottovalutati.

Grande spazio è stato dato agli studenti, protagonisti della mattinata. Gli alunni della classe 4/A dell'Istituto Tecnico Agrario, Flavia Tripodi, Antonio Prisa e Francesca Gerace, hanno proposto monologhi da loro stessi ideati. Gli alunni della classe 1/A dell’ITA, Claudio Palmisano, Giuseppe Durante e Giuseppe Scalea, hanno letto frasi significative sul tema.

Con questa iniziativa l’I.I.S. “Einaudi-Alvaro” conferma il proprio impegno nell’educazione al rispetto e alla nonviolenza, convinto che la scuola rivesta un ruolo centrale nel promuovere la consapevolezza e nel contrastare ogni forma di violenza di genere.