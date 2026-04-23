L’associazione Diabete Amico presieduta da Angela Odierna e l’Asd Atletica Olympus guidata da Francesca Mercuri esprimono congiuntamente grande orgoglio e soddisfazione per l’assegnazione del San Giorgio d’Oro alla memoria a Vincenzo Ambusto, per decenni colonna portante di entrambi i sodalizi reggini.

Il riconoscimento, massima onorificenza conferita dalla Città di Reggio Calabria, premia il suo impegno e la sua dedizione costante agli altri in generale e alle giovani generazioni in particolare, ispirato da un senso profondo di regginità.

Il prestigioso premio è stato consegnato alla figlia Simona Ambusto, sul palco di un affollatissimo teatro comunale “Francesco Cilea” dal sindaco facente funzioni Domenico Battaglia e dall’assessore comunale alle attività produttive Alex Tripodi, che la famiglia ha voluto fortemente ringraziare.

Questa la motivazione: «Per l’articolato percorso umano, artistico e civile, sviluppato con coerenza, passione e spirito di servizio e per l’impegno profuso nella promozione dello sport e nella formazione delle giovani generazioni. Ha portato avanti attività sociali e sanitarie a tutela del diritto alla salute e del benessere collettivo, con la capacità di coniugare, nel corso della propria vita, lavoro, arte e impegno civico. Ha rappresentato con autenticità e sensibilità l’identità culturale di Reggio Calabria ed ha contribuito a promuoverla oltre i confini nazionali».

Sport, lavoro, arte, welfare. Tanti i versanti in cui si è declinato il suo impegno civile e comunitario in vita. Un unico comun denominatore: l’attaccamento viscerale a Reggio, frutto di un amore sconfinato per la sua città che ha difeso e promosso in qualunque consesso sociale. Molteplici i suoi dipinti dedicati alla sua terra.

Una vita per l’atletica leggera la sua. Atleta prima, tecnico federale Fidal e dirigente dopo. Presidente per anni della Asd Atletica Olympus, si dedica soprattutto alla formazione di intere generazioni di giovani fino a diventare solido punto di riferimento del campo scuola “Aldo Penna” al rione Modena.

Nel contempo ricca e intensa la sua attività in campo sociale e sanitario. E sempre orientata verso il prossimo. Da paziente, diventa presidente dell’Associazione Diabete Amico per offrire sostegno e assistenza ai tanti diabetici reggini conducendo battaglie per servizi più efficienti e il rispetto del fondamentale diritto alla salute. Promotore di incontri di prevenzione e informazione nelle scuole. In quest’ambito, fondendo competenze tecniche e principi solidaristici, previa intesa con la direzione del presidio Morelli del Gom, nei locali della struttura sanitaria organizza e tiene affollatissime lezioni gratuite di ginnastica dolce per gli iscritti all’associazione e aperti a chiunque ne faccia richiesta. Un impegno poliedrico quello di Vincenzo Ambusto, esempio di cittadinanza attiva al servizio della collettività e dall’animo autenticamente reggino, solennemente riconosciuto adesso anche dall’Amministrazione Comunale.